KISS OF LIFE＆CLASS SEVEN「関コレ」パフォーマンス決定 第4弾出演者解禁【関西コレクション2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/02/27】ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」が、2026年4月5日に開催。この度、第4弾出演者が発表された。
【写真】「関コレ」第4弾出演者解禁 アーティスト2組のライブも決定
デビュー以来わずか数年で「ソウル歌謡大賞」や「韓国大衆音楽賞」、「HANTEO MUSIC AWARDS」など数多くの受賞歴を持ち、昨年11月には日本デビュー。今年3月から日本を含むアジア4か国を巡るファンミーティングツアーを控える、次世代K-POPを牽引する多国籍4人組ガールズグループKISS OF LIFE（キスオブライフ）が初出演決定。メンバー自らが楽曲制作に関わるなど、音楽性の高さが魅力のKISS OF LIFEによる圧巻のパフォーマンスに期待がかかる。
さらにTOBEから、2025年7月に配信デビューしたグループCLASS SEVEN（クラスセブン）の出演が決定。デビュー曲「miss you」が配信開始直後から主要音楽配信サイトを賑わせるなど、新人グループとしては異例のスピードで記録を更新し続ける彼らの関西コレクション初のパフォーマンスとなる。
M-1グランプリ2019で3位になり、全肯定ツッコミでブレイクし、現在はバラエティーでの活躍のほか、コメンテーターとしても活躍し鋭いコメント力が度々話題になっているぺこぱが前回に続きMCに決定。朝日奈央と共に会場を盛り上げる。
昨年グループ結成10年周年を迎え、「TikTokトレンド大賞2025」では、TikTokの再生回数が25億回を突破した話題曲「超最強」がインパクト・ソング部門賞に選ばれ、更に注目を集めている超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）のメンバー坂井仁香、菅田愛貴、辻野かなみがモデルとしてランウェイに登場。リーダーの辻野かなみはモデル出演は初となる。
さらに、乃木坂46を卒業後、タレントや女優、「美腸プランナー」として活動する坂口珠美。欅坂46の元メンバーで、昨年初の個展を開催するなどアーティストとしても活躍中の鈴本美愉が初出演。今年デビュー25周年を迎え、ポールダンス世界大会2位の実績を持つ熊田曜子による、恒例の美ボディ披露も。そのほか、 “女子のリアル”をありのままに伝える動画で人気を博し、メンバー全員が結婚を発表したことで話題の、登録者数175万人のYouTuberヘラヘラ三銃士ら人気クリエイターも登場し、観客を沸かせる。
先日「卒業編2026」がスタートし、ますます注目を集めるABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」のスペシャルステージが決定。出演メンバーは後日発表される。（modelpress編集部）
開催日程：2026年4月5日（日）
開催時間：11時30分開場 13時開演（全て予定）
開催場所：京セラドーム大阪
MODEL：愛来、青島心、アリアナさくら、池田穂乃花、井手上漠、大友花恋、おさき、加藤ナナ、兼清萌々香、坂井仁香（超ときめき宣伝部）、阪口珠美、さくら、佐々木美玲、白間美瑠、上西星来、鈴本美愉、菅田愛貴（超ときめき宣伝部）、戦慄かなの、高本彩花、田久保夏鈴、辻野かなみ（超ときめき宣伝部）、ティファニー絵里菜、ねお、野咲美優、MINAMI、みゆみゆ、ゆりにゃ、Yu Hyewon、渡辺美優紀 and more
GUEST：あいす（iLiFE!）、今井暖大、榎田一王、岡本聖哉（BUDDiiS）、小田惟真（THE SUPER FRUIT）、金子みゆ、岸みゆ、きほ、Kirari、ぎし、熊田曜子、黒嵜菜々子、konon、虹羽みに（iLiFE!）、清水巧陽、翔、杉本琢弥、鈴木ユリア、高尾楓弥（BUDDiiS）、田島櫻子（Onephony）、十味、中島結音、ハンチ、藤田みあ、松本ももな（高嶺のなでしこ）、美雨(ファントムシータ)、村谷はるな、もな（ファントムシータ）、森脇梨々夏、MON7A、米山剛志、るーるる（JamsCollection）、若葉のあ（iLiFE!） and more
SPECIAL GUEST：小林幸子 and more
GLOBAL GUEST：JINI、テリ（Taeri）、YUMEKI and more
ARTIST：iLiFE!、KISS OF LIFE、CLASS SEVEN、Novelbright 、山本彩 and more
CREATOR：amaneあまね、一生友子、ESPOIR TRIBE -エスポワール・トライブ-、えみ姉、しなこ、ジャスティスター、すずしょうと、ちょき、Hinata、ひまひま、ヘラヘラ三銃士、Mumei、リアルピース、ろこまこあこ and more
NEXT BREAK ARTIST：SHOW-WA＆MATSURI、ファントムシータ and more
OPNING ACT：ドラマチックレコード、VALHALLA、Pretty Chuu and more
FUTURE：あみち、una、KYOKA、久保田海羽、齊藤千夏（Pretty Chuu）、すず、すみぽん（高倉菫）、高橋かの、田中陽菜、もえぴ（MilMoon）、和田海佑 and more
MC：朝日奈央、ぺこぱ and more
