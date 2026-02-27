2025年にクラブハウス内のサウナをリニューアルした『早来カントリー倶楽部』が、2026年シーズンは4月4日（土）にオープン予定です。

北海道・新千歳空港から近く、利便性の高いゴルフ場『早来カントリー倶楽部』。2025年に、クラブハウス内サウナ施設が大幅にリニューアルされました。

サウナ室内のハルビアストーブは、初導入された最新モデル。ハルビアストーブの均一な熱伝導と温度管理と、セルフロウリュ機能で自分好みの蒸気量を調節して楽しめるので、サウナの満足度が格段にアップ！

水風呂には、北海道の豊かな自然の恵みを活かした新鮮な地下水を使用。『早来カントリー倶楽部』は北海道で唯一、初心者から上級者まで幅広く楽しめる16度という絶妙な温度の天然地下水の水風呂が完備されています。

リニューアルしたサウナを楽しめる『早来カントリー倶楽部』。2026年シーズンは4月4日（土）にオープン予定です。

詳細情報

早来カントリー俱楽部

住所：北海道勇払郡安平町早来新栄671-1

北海道Likers編集部のひとこと

北海道の雄大な自然に抱かれた『早来カントリー倶楽部』のクラブハウス内サウナ施設が大幅リニューアル！

北海道のゴルフ場で初めて導入されたハルビアストーブと天然地下水の16度の水風呂で最高のととのい体験ができそう◎ ゴルフとサウナの後には、ジンギスカンを楽しむのもおすすめです！

北海道の自然とグルメ、そして最新のサウナ設備が織りなす贅沢な時間を、ぜひ楽しんで！

文／北海道Likers

