レブロンが、人気の「グリマー」シリーズから、唇をうるおいで満たしながらぷくちゅるな唇へ導くバームタイプのリップケアアイテム『レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク』（全6色）を2026年2月19日（木）より数量限定で発売する。

■2WAYリップケア

ほのかな発色とツヤ感で、日常使いのリップバームとしても、集中ケアのリップマスクとしても使える2WAY仕様。フルーツやスイーツにインスパイアされたカラー展開で、その日の気分に合わせて選べる楽しさを叶えてくれる。

無香料でリップ下地としても使える「001 セント フリー」、甘い香りの「002 マシュマロ ドリームス」、ジューシーな「003 ピーチ ベリーニ」、癒しの「004 ラベンダー ヴァニラ」、明るく爽やかな「005 ハイビスカス スプリッツ」、まろやかな「006 ヘーゼルナッツ ラテ」の全6色展開。ポーチに収まりやすいサイズ感で持ち運びにも便利なアイテムとなっている。

■商品情報

レブロン株式会社

レブロン グリマー リップ トリート バーム ＋ マスク全6色各1,540円（税込）