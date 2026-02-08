心身を芯からほぐしてくれる温泉だけでなく、美味しいものをたらふく食べるのも旅の醍醐味。海の幸、山の幸、地物素材の旬を味わい尽くして五感が記憶する旅の思い出を作りましょう。今回は、全国各地にある“牛肉”料理が名物の温泉宿をご紹介します。

【蔵王温泉】古き良き温泉旅情を今も守る歴史深き山あいの老舗旅館『名湯一門 高見屋 深山荘 高見屋（みやまそう たかみや）』

300年以上にわたり名湯を守り続けた宿で源泉に興じ偉大な自然のパワーを受け止める

『名湯一門 高見屋 深山荘 高見屋（みやまそう たかみや）』伝統を守り続けながら現代に対応している老舗旅館は、歴史の重みを感じる純和風の佇まい。館内も情趣あふれる雰囲気

開湯1900年以上の歴史をもつ蔵王温泉は、宮城と山形にまたがる蔵王連峰への途上にある、まさに深山の温泉地だ。温泉街の高台に位置する高見屋は江戸時代中期に創業。現在も風情ある和の佇まいを残し、旅情をかきたててやまない。

客室は蔵一棟を改築し、大きめの露天風呂が付く離れの別邸「雛蔵」が目を引くが、地下水を汲み上げた露天風呂付きのスイート棟「離庵山水」も見逃せない。どの部屋も品良く落ち着きがあり、心地よい滞在が約束されている。

蔵王温泉は東北でも屈指の強酸性の硫黄泉で、肌や血管を若返らせ、美肌を促進させる“美人づくりの湯”として知られる。創業時から湧き出る自家源泉は、大浴場や貸切風呂など計9つの浴槽にかけ流している。

山形の厳選食材や湧き水を使った食事は、旬の素材を伝統的な技法で調理した和会席膳。メインの「蔵王牛陶板ステーキ」で希少なブランド牛の旨味を噛みしめたい。ひとつの鍋ですき焼きとしゃぶしゃぶが同時に楽しめる宿名物「蔵王牛すきしゃぶ鍋」は1日4組限定の逸品だ。

露天風呂付き客室PICK UP！【離れの別邸 雛蔵】4万3050円〜

『名湯一門 高見屋 深山荘 高見屋（みやまそう たかみや）』【離れの別邸 雛蔵】4万3050円〜

2階建ての蔵を全面改装した離れ。広間・和室・リビング・ベッドルーム・バーカウンターを配した贅沢な空間に、100％の自家源泉かけ流しの露天風呂を備える。

〈温泉DATA〉

【泉質】硫黄泉（含硫化水素強酸性明ばん緑ばん泉）

【効能】切り傷・やけど・慢性皮膚病など

【客室風呂】離れのみ温泉（源泉かけ流し）。ほかは沸かし湯

【大浴場・露天風呂・貸切風呂】温泉（源泉かけ流し）

※貸切風呂は当日予約制（1回50分・2700円）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全6室）

［平日・休日］3万4250円〜

［休前日］3万6450円〜

【一般客室】（全13室）

［平日・休日］2万4350円〜

［休前日］2万7650円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『名湯一門 高見屋 深山荘 高見屋（みやまそう たかみや）』

【電話】023-694-9333

【住所】山形県山形市蔵王温泉54

【アクセス】電車／JR山形新幹線山形駅より蔵王温泉行きバスで約50分、蔵王温泉バスターミナル下車、徒歩約10分

【駐車場】20台

【送迎】あり（蔵王温泉バスターミナルより、要連絡）

公式サイト：https://www.zao.co.jp/takamiya/

【飛驒高山温泉】飛騨牛料理を味わうプランが豊富、郷土の料理と眺望に憩う高山の宿『飛驒高山温泉 宝生閣（ほうしょうかく）』

最上階の展望露天風呂は女性だけの特権、遠方のアルプスの山並みを眺めリフレッシュ

『飛驒高山温泉 宝生閣（ほうしょうかく）』【和洋室】3万950円〜 和洋室は6畳＋2台のベッドの造りで、シャワーブースも設置。露天風呂から飛騨の町並みや山並みを一望できる

高山の主要スポットの一つ、古い町並みから徒歩約3分の高台に佇む宿。玄関から続く畳敷きの廊下をはじめ、木の温もりや技巧を感じる館内には、温泉露天風呂を配した大浴場や2つの展望露天風呂を用意。

女性専用の湯あそび処「織姫」では、屋上に構える2つの露天風呂や、プラネタリウムとアロマに癒されるテルマリウム「星浴」などがあり、湯巡りを満喫できる。露天風呂付き客室の宿泊者は無料で利用できるのもうれしい。

客室は飛騨の建築美を感じる和室と、調度品にもこだわった和洋室。市街を望む部屋と公園が見える部屋があり、特に最上階の露天風呂付き客室が人気を博している。テラスや湯船から高山の町並みと、遠くアルプスの山々を眺めながらくつろぎたい。

夕食は飛騨牛をはじめ地産の食材を使った会席料理。メインは陶板焼きやしゃぶしゃぶなど、宿泊プランに応じたコースが豊富に揃う。プランのメニューとして人気の味噌をからめた宿オリジナルの「飛騨牛朴葉味噌ステーキ」は、追加料理としても注文できる。

露天風呂付き客室PICK UP！【和室】3万950円〜

『飛驒高山温泉 宝生閣（ほうしょうかく）』【和室】3万950円〜

最上階5階に備わる露天風呂付き和室は、全7室が10畳＋シャワーブースの造り。和洋室は4室あり、露天風呂は信楽焼と石造りの2タイプ。

〈温泉DATA〉

【泉質】弱アルカリ性低張性低温泉

【効能】神経痛、関節痛、筋肉痛など

【露天風呂】温泉（加温、循環式）

【客室風呂・大浴場・女性専用露天風呂】沸かし湯

※女性専用湯あそび処「織姫」は、一般客室利用者は有料

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全11室）

［平日・休日］3万950円〜

［休前日］3万5350円〜

【一般客室】（全42室）

［平日・休日］1万9950円〜

［休前日］2万4350円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問合せ

〈基本情報〉

【宿名】『飛驒高山温泉 宝生閣（ほうしょうかく）』

【電話】0577-34-0700

【住所】岐阜県高山市馬場町1-88（城山公園）

【アクセス】電車／JR高山本線高山駅より徒歩約15分、車／中部縦貫自動車道高山ICより国道41号経由で約10分

【駐車場】40台

【送迎】あり（高山駅より、要予約）

公式サイト：https://www.hoshokaku.co.jp

【平湯温泉】複数の源泉を多彩な湯処で山海の味覚に地の恵みを体感『岡田旅館 和楽亭（わらくてい）』

『岡田旅館 和楽亭（わらくてい）』【葉月（はづき）】2万6400円〜 専用露天風呂と木のぬくもりを感じられる内湯を配した、2間続きの純和風客室。どちらの湯船にも源泉がかけ流されている

5つの温泉地で形成される奥飛騨温泉郷で、中部山岳国立公園内の平湯温泉に構える創業百余年の老舗旅館。本館「岡田旅館」と離れ家「和楽亭」からなり、自家源泉を4本所有。毎分1200Lもの豊富な湯が、それぞれの湯船にかけ流されている。

和楽亭は築150年の古民家を移築した、囲炉裏のある帳場を中心とした和趣あふれる空間。客室は10室すべてが純和風で、バリアフリー対応やメゾネットタイプも用意。どの部屋でも露天風呂と木の香りが漂う内風呂に満たされた源泉を満喫できる。

大岩をくりぬいた露天風呂「不動の滝」と大きな鉄鍋を浴槽にし、中央を窓で区切った半露天・半内湯の貸切風呂「薬師の湯」もある。また、和楽亭宿泊者は本館の大浴場も利用可能。高野槇と赤御影石をあしらった大浴場や広い露天風呂で天温泉を楽しみたい。

夕食は奥飛騨の旬の食材や富山湾直送の海の幸、飛騨牛などを贅沢に使用。季節の味覚が満載の会席料理か、飛騨牛の3種食べ比べをメインに囲炉裏端で味わう炉端会席から選択できる。

露天風呂付き客室PICK UP！【如月（きさらぎ）】2万6330円〜

『岡田旅館 和楽亭（わらくてい）』【如月（きさらぎ）】2万6330円〜

すべての客室に露天風呂と内風呂を完備。和室は7室で、うち1室は小さめの和室2間のつくり。バリアフリー対応も1室用意されている。ほか、2階層のメゾネットタイプの和室が2室ある。

〈温泉DATA〉

【泉質】含硫黄・ナトリウム・塩化物・炭酸水素塩泉

【効能】神経痛、リウマチ、皮膚病など

【客室風呂・貸切風呂・大浴場・露天風呂】温泉（源泉かけ流し・循環併用）

※貸切風呂は50分2800円（予約制）、大浴場・露天風呂は本館で利用可能

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全10室）

［平日・休日］2万6330円〜

［休前日］2万9630円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『岡田旅館 和楽亭（わらくてい）』

【電話】0578-89-2336

【住所】岐阜県高山市奥飛驒温泉郷平湯温泉505

【アクセス】電車／JR中央本線松本駅より特急バス「アルプスライナー」で約95分、平湯温泉下車徒歩約3分、車／中央自動車道松本ICより国道158号経由で約60分

【駐車場】80台（和楽亭・本館共用）

【送迎】なし

公式サイト：https://www.okadaryokan.com

※2025年10月時点の情報です

