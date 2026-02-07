「いよいよ動き始めます」2月を境に運命が変わるあなたの運勢【タロット星座占い】

【2026年2月の運勢】

タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年2月のあなたの運勢は……？

「答えが出る2月」あいまいなことに「終止符」を

「2月、いよいよ停滞していた空気が動き出します。長らく続いていた「様子見」や「保留」といった曖昧な状態に、きっぱりと終止符が打たれる重要なタイミングが巡ってきました。



月初に訪れるのは、静かなる「整理」の波です。溢れかえる情報や、少し義理だけで繋がっていた人間関係の線引きが、驚くほどスムーズに進んでいくでしょう。「なんとなく」で続けていた連絡頻度を見直したり、仕事での役割分担をドライに再調整したり。そうした現実的なメンテナンスが、あなたの肩の荷をふっと下ろしてくれるはずです。



中旬以降、ふと気持ちが揺らぎ、迷いが生じる瞬間があるかもしれません。ですが、焦る必要はありません。その揺らぎこそが、「本当はどうしたいのか？」と自分自身の核心について問い直しているサインだからです。



恐れずに覗き込んでみてください。答えは、あなたが思っている以上に、シンプルで明確なはず。周囲の期待に応えたり、空気を読んで自分を殺したりするのは、もう終わりにしていいのです。今はただ、あなた自身の意思を最優先にする勇気を持って。その潔さが、想像もしなかった新しい展開を呼び込む鍵となるのです。」（mimiel）

2026年2月・あなたに起こること

【牡羊座】 あなたに届く「別れの合図」

【牡牛座】 本来のあなたに還る「手放すとき」

【双子座】 「そのままだと後悔します」

【蟹座】 運気のピースが「カチッとはまる」

【獅子座】 チャンスが「向こうから寄ってくる運命」

【乙女座】 幸運が入ってくる「8割のサイン」



【天秤座】 「捨てれば捨てるほど」幸運が最大に

【蠍座】 「空気を読むだけ損します」

【射手座】 「脱・完璧主義」

【山羊座】 自動的に幸せが流れ込む日々

【水瓶座】 生まれ変わる「最高のタイミング」

【魚座】 「スーパーヒロイン誕生の瞬間」



