高速スクロール対応！スライドカバーを閉じて小さくなる静音Bluetoothマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、新しく高速スクロールに対応した、超コンパクトにも関わらず戻る・進む・ホイールボタンを搭載し、持ち運びに便利なポーチ付きの折りたたみBluetoothマウス「400-MABS233」（ブラック・ブルー）を発売した。
■スライドカバーを閉じると、クレジットカードより小さい
スライドカバーを閉じるだけで収納時奥行は約7.05cm。クレジットカード（約8.5cm）より小さく、厚さも約2.7cmの薄型設計だ。ポケットや小さめポーチにも収まりやすく、移動が多い日でも“持ち歩くストレス”を軽減。必要なときにさっと取り出して、すぐに仕事モードへ切り替えられる。
■新しく高速スクロールに対応
新搭載の高速スクロールは、用途に合わせて5段階で速度を切り替え可能。物理的にホイールが高速回転するわけではなく、ソフト的に高速スクロールを実装している。長いWebページ、PDF資料、表計算の縦スクロールなど、スクロール量が多い作業ほど時短効果を実感できる。移動中の限られた時間でも「スクロール」が速くなり、作業テンポがぐっと上がる。
■超コンパクトながら5ボタンの高機能
超コンパクトながら、左右クリックに加えて戻る・進むボタン、スクロールホイールを備えた5ボタン仕様。ブラウジングや資料参照が多い業務で、キーボードに手を戻す回数を減らし、操作がスムーズになる。ホイールクリックもしやすく、さらに静音ボタンになっており、使いやすさを磨いた。
■持ち運びに便利＆触り心地の良いラバーコーティング
カバーを閉じると、ボタンが守られて持ち運びの際に便利。外出先でも手をしっかり乗せて操作できる。カバー部分には触り心地のよいラバーコーティングを施し、握った瞬間の“しっくり感”にもこだわった。
■乾電池不要のUSB Type-C充電式
乾電池不要のUSB Type-C充電式で、連続作動時間は約50時間（満充電時の目安）。さらに電源スイッチ付きで、持ち運び中の無駄な電池消耗も防げる。充電ポートは正面に配置し、充電しながらの操作もしやすい設計に改善。付属のポーチとケーブルで、出張や通勤バッグでもきれいに持ち運べる。
■持ち運びに便利なポーチ付きの折りたたみBluetoothマウス「400-MABS233BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
・狭所配線に革命！配線の悩みを回転で解決する、LAN中継アダプタ
・学習や視聴の“日常”に寄り添うベーシックカラー！子ども用有線ヘッドホン「Junior 320」に新色ブラックが追加
・16.8万円が10万円に！フル電動自転車・evuco、期間限定の新春キャンペーン開始
・高速伝送を実現！薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブル、新色ブルーを追加
■スライドカバーを閉じると、クレジットカードより小さい
スライドカバーを閉じるだけで収納時奥行は約7.05cm。クレジットカード（約8.5cm）より小さく、厚さも約2.7cmの薄型設計だ。ポケットや小さめポーチにも収まりやすく、移動が多い日でも“持ち歩くストレス”を軽減。必要なときにさっと取り出して、すぐに仕事モードへ切り替えられる。
■新しく高速スクロールに対応
新搭載の高速スクロールは、用途に合わせて5段階で速度を切り替え可能。物理的にホイールが高速回転するわけではなく、ソフト的に高速スクロールを実装している。長いWebページ、PDF資料、表計算の縦スクロールなど、スクロール量が多い作業ほど時短効果を実感できる。移動中の限られた時間でも「スクロール」が速くなり、作業テンポがぐっと上がる。
■超コンパクトながら5ボタンの高機能
超コンパクトながら、左右クリックに加えて戻る・進むボタン、スクロールホイールを備えた5ボタン仕様。ブラウジングや資料参照が多い業務で、キーボードに手を戻す回数を減らし、操作がスムーズになる。ホイールクリックもしやすく、さらに静音ボタンになっており、使いやすさを磨いた。
■持ち運びに便利＆触り心地の良いラバーコーティング
カバーを閉じると、ボタンが守られて持ち運びの際に便利。外出先でも手をしっかり乗せて操作できる。カバー部分には触り心地のよいラバーコーティングを施し、握った瞬間の“しっくり感”にもこだわった。
■乾電池不要のUSB Type-C充電式
乾電池不要のUSB Type-C充電式で、連続作動時間は約50時間（満充電時の目安）。さらに電源スイッチ付きで、持ち運び中の無駄な電池消耗も防げる。充電ポートは正面に配置し、充電しながらの操作もしやすい設計に改善。付属のポーチとケーブルで、出張や通勤バッグでもきれいに持ち運べる。
■持ち運びに便利なポーチ付きの折りたたみBluetoothマウス「400-MABS233BK（ブラック）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■デジタル家電に関連した記事を読む
・最大240WのUSB PD給電・40Gbpsの高速データ転送対応、Type-CコネクタをL字化する変換アダプタ
・狭所配線に革命！配線の悩みを回転で解決する、LAN中継アダプタ
・学習や視聴の“日常”に寄り添うベーシックカラー！子ども用有線ヘッドホン「Junior 320」に新色ブラックが追加
・16.8万円が10万円に！フル電動自転車・evuco、期間限定の新春キャンペーン開始
・高速伝送を実現！薄さ1.9mmのCAT7フラットLANケーブル、新色ブルーを追加