歯がキレイな人に聞いた「徹底的に白くしたい」デンタルケアの名品





デンタルクリニック級のホームケア



ふと鏡を見た瞬間に気になる、歯の黄ばみや口臭。毎日のケアで歯を白く、そして清潔に保つホームケアアイテム。美容通たちが「効果を実感しているから」使い続けているという名品は？







【徹底的に白くしたい】

ホワイトニング効果大！

Reve Allbe Natural Tooth Gel 65g 4,620円／イーリス 「汚れを削りとるのではなく、色素を吸着して白さをとり戻す歯みがきジェル。使い始めてから歯が強く、白くなってきました。歯みがき粉らしからぬシックな見た目も好みです」（小山田早織さん・スタイリスト）



歯石除去・口臭ケア・虫歯ケアを叶える7つの成分を配合。ホワイトニングに通えなくても、自宅で数トーン明るい歯を目指せる歯磨き粉。生活感の出ないエアレスポンプで、ギフトにも。







【どうしても白くしたい】

新感覚の「シートタイプ歯磨き粉」

ココホワイト 5,980円 「歯に貼りつけた状態で20-30分。入浴後や食後のリラックスタイムついでに使用。専門家が開発したということだけあって、ホワイトニング効果は通常の歯磨き粉よりもかなり高めという実感。コーヒーや紅茶など色素沈着が気になる人にもおすすめ！」（ライター・梅田恵理さん）



自宅で手軽に歯を白くしたいという声をもとに、歯科医師、歯科衛生士など歯の専門家の知識を取り入れ開発。1日1回歯磨きタイムに使うことで、成分に含まれている炭の吸着作用が歯の表面に付着した汚れにしっかりアプローチし、美しく白い歯に。







モデルたちも愛用する「とにかく歯を白く」

