¡Ö¥é¥¯¤ÊÉþ¤³¤½¥¥ì¥¤¤ËÃå¤ë¡×¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿Í¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤Îºî¤êÊý
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Î¡Ö¼ê¤Ê¤º¤±Êý¡×
º£¤É¤¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¤ä¥À¥¦¥ó¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢Åª¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£µ¤³Ú¤ËÃå¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é¡£¤Û¤«¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¥ì¥¤¤Ë¡£¶ÛÄ¥¤È´ËÏÂ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¡£
¡Ö¹¤¬¤ê¤Î¤¤¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ÜÂç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×
¥Ù¥í¥¢¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬¥·¡¼¥º¥ó¥ì¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ëµ¨Àá´¶¤ò¾å¾è¤»
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾®Êª¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¾ï¤È¤¦¼êÃÊ¤Ï¡¢1Ëç¤Ç³¨¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤é¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¡£Âç¤¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÌµ¹ü¤µ¤â¡¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤¥È¡¼¥ó¤Ç¤½¤í¤¨¤ì¤Ð¼ÂÍÑÀ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¡£¹õ¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î±ü¹Ô¤¤ò°Ý»ý¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¤µ¤·¿§¤Å¤«¤¤¤Ë¥×¥é¥¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ù¥í¥¢¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¿THE SHINZONE¡ÊShinzone ¥ë¥ß¥Í¿·½ÉÅ¹¡Ë¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¿¥Û¥«¡Ê¥Ç¥Ã¥«¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¡¥Ô¥ó¥¯¥Ð¥Ã¥°¡¿¥¹¥Ô¡¼¥É
¡Ö¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÜºÙ¿È¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¡×
Ï·ÊÞ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ÷³Ê¤Î¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤
¥ì¥¶¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤òIN¡£³Î¸Ç¤¿¤ëµ¤ÉÊ¤È¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆÇ³Ãæ¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò´ÊÃ±¤Ë½÷À¤é¤·¤¯Íî¤È¤·¹þ¤á¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÅí¤ÎÈé¤ÎÉ½ÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¡Ö¥Ô¡¼¥Á¥¹¥¥óÁÇºà¡×¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã»¤á¾æ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë¡£
¥«¡¼¥¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿¥Ð¥Ö¥¢¡¼¡Ê¥Ð¥Ö¥¢¡¼ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡¡Ãæ¤ËÃå¤¿¹õT¥·¥ã¥Ä 17,600±ß¡¿HER.¡¡¹õ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥¨¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¿SAYAKA DAVIS¡Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¡¡¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¡¿¥Ú¥ê¡¼¥³¡Ê¥¢¥Þ¥ó¡Ë
¡ÊÉþ¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ø¡Ë
¢ä¡ÚÁ´19¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¤Ø¡Û ¡Ö¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡× ¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö°ãÏÂ´¶¤Îºî¤êÊý¡×