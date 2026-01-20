父親の浮気も見抜いていた思春期の娘。両親に「離婚しなよ」と言えなかったワケは…／人生最大の失敗（6）
育児で限界を迎える専業主婦・エリコの横で大いびきをかく夫。顔を合わせても「疲れた」「腹減った」しか言わない日々に息苦しさを感じていたある日、夫が浮気相手に「俺の人生最大の失敗は結婚だよ」と話しているのを耳にしてしまいます。離婚を決意したエリコはパートを始め、コツコツと資金を貯めて子どもの大学進学を機に熟年離婚。慰謝料300万円を手に「自由」を勝ち取ったはずでしたが、48歳で始めた独身生活は思っていたものとは少し違っていて――。
23年間の結婚生活にピリオドを打ち、48歳で独身に戻ったエリコ。「夕飯の心配をしなくていい」「一人旅なんてはじめて」としばらく解放感に浮かれていたものの、「現実」を突き付けられて…。
離婚は子どもに与える影響も大きいものですが、娘の菜々ちゃんは誰にも心の内を見せられないよう。家族と言えど、思っていることを言葉にしなければ伝わりません。きちんと両親に本心を話せる時が来ると良いですね。
