12日、音楽プロデューサー・ラジオパーソナリティ等として活躍していたスマイリー原島さんが亡くなったことがわかりました。「SMILEY’S」の公式Ｘアカウントが知らせています。



【写真を見る】【 訃報 】スマイリー原島さん 今月6日に逝去 音楽プロデューサー・ラジオパーソナリティ等として活躍





公式アカウントでは「2025年8月末から病気治療のため入院しておりました弊社代表 スマイリー原島 こと 原島宏和ですが」「2026年1月6日 享年67、満65歳、熊本市内の病院にて家族に見守られる中、永眠いたしました」と報告しています。







原島さんは、1982年にロックバンド「アクシデンツ」のヴォーカルとしてミュージシャンとしてのキャリアをスタート。87年の解散以降、ラジオパーソナリティ・音楽プロデューサー・ステージMCなど、幅広い分野で活躍していました。









公式アカウントでは「葬儀につきましては、身近な関係者の方々含め近親者にて執り行いました。本日が初七日となります」「原島が生前賜りましたご厚誼に対し、心からお礼申し上げます」と伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】