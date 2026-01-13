「今日好き」榊原樹里、ショーパンから美脚スラリ「可愛さ更新してる」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/01/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里が1月12日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿での全身ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「可愛さ更新してる」抜群スタイル際立つショーパンコーデ
榊原は「最近ネイル変えたんだ」という言葉とともに複数枚ショットを投稿。薄暗い中での全身ショットでは、ファーの付いたオーバーサイズのアウターと黒のショートパンツで美しい脚のラインが際立つコーディネートを披露している。
この投稿に「可愛さ更新してる」「世界一の推し」「冬っぽいコーディネート似合ってる」「スタイル良すぎ」と話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身美女「可愛さ更新してる」抜群スタイル際立つショーパンコーデ
◆榊原樹里、ショートパンツからのぞく美脚ショット披露
榊原は「最近ネイル変えたんだ」という言葉とともに複数枚ショットを投稿。薄暗い中での全身ショットでは、ファーの付いたオーバーサイズのアウターと黒のショートパンツで美しい脚のラインが際立つコーディネートを披露している。
◆榊原樹里の投稿が話題
この投稿に「可愛さ更新してる」「世界一の推し」「冬っぽいコーディネート似合ってる」「スタイル良すぎ」と話題となっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】