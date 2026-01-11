スヌーピーのかわいい刺しゅう入りバッグは使い勝手も抜群！「センソユニコ」限定で発売中
ライフスタイルブランド「センソユニコ」が手がける、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボコレクションから、使い勝手抜群のバッグシリーズをピックアップ！スヌーピーとピーナッツ・ギャングのコンビネーションが愛らしい刺しゅうを、ワンポイントにあしらった3型の魅力に迫る。
【写真】スヌーピーの刺しゅうがかわいい「センソユニコ」のコラボバッグ3型を見る
■ワードローブに合わせて選びたい、暖色系・寒色系のデイリーバッグ3型
コラボコレクション「SNOOPY×VOYAGES」から発売中のライトリーシリーズは、サラッとした手触りのナイロン素材が使われていて、軽量で撥水性が高いのが特徴。カラーは、グレイッシュなブルーと赤み強めなブラウンの2色ずつ。手持ちの服やシューズに寒色系が多いのならブルーを、暖色系が多いのならブラウンを選ぶと、コーディネートしやすくなるはず。
タイプは3型で、スケボーで遊ぶスヌーピーとそれを見守るチャーリー・ブラウンの刺しゅうがあしらわれた「デイバッグ」(9790円)と「ショルダーバッグ」(6380円)、ルーシーと一緒にローラースケートで遊ぶスヌーピーの刺しゅうがあしらわれた「トートバッグ」(8800円)と、カタチによって刺しゅうのデザインが異なるのも大きなポイント！トートはショルダーストラップも付属した2WAYで、3タイプとも両手が自由に使えるのでアクティブなシーンでも活躍する。
「センソユニコ」の店舗または公式オンラインストアにて取り扱い中なので、欲しい人はぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
