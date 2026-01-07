値千金の1000点だった。渋谷ABEMASの多井隆晴（RMU）が1月6日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。オーラスにタンヤオのみの1000点（＋300点）をアガり、接戦に終止符を打った。

【映像】これぞ実力者！手順完璧な多井の親満貫ツモ

当試合は起家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、多井、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、EX風林火山・勝又健志の並びでスタート。東1局、多井は「場の状況でピンズの下がまあまあいい」とカン3筒待ちでリーチをかけ、リーチ・ツモ・タンヤオ・ドラ・裏ドラの満貫・8000点をアガった。東2局では南家の黒沢がドラの南をポンした中、鳴きで応戦してタンヤオ・赤2の6000点を加点。東2局1本場では5巡目にリーチを宣言し、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・赤の親満貫・1万2000点（＋300点）を成就させた。

これで持ち点は5万1300点と頭一つ抜け出したものの、東2局2本場、東3局に2000点（＋600点）、3900点（供託1000点）と勝又に連続で放銃。東4局、南2局、南3局では竹内が5200点、跳満・1万2000点、満貫・8000点とアガり、2着目に転落した。そんな中で迎えた南4局1本場、トップ目の竹内と1000点差の多井は、鳴きを駆使してタンヤオが確定する形で待機。一方、3着目を狙う黒沢、親の勝又もテンパイまでこぎ付けた。数巡後、多井が引いたのは生牌の白。「これ以上いい状況、アガリトップでいい状況は、もうこの半荘で生まれない。だったら、打ってから諦めての2着とか3着を狙った方がいい」と長考の末に白を切ると、直後、黒沢がアガリ牌を掴み、タンヤオのみの1000点（＋300点、供託1000点）が完成した。

第1試合は、チームメイトの日向藍子（最高位戦）が序盤で大量リードを作るも、オーラスでEX風林火山・永井孝典（最高位戦）に逆転された。試合後、これについてインタビュアーが触れると、多井は「あいつか。あいつの話か。猛将の…」と反応。「猛将に勝てる自信、あるんですけどね。なんちゃって」などとおどけた。これで今期7勝目。チームは6位に浮上した。「個人的にも永井さんのトップ数に追い付くくらい活躍したいですし、ABEMASとしても、それくらい全体で活躍していかないとレギュラー通過は結構、厳しい状況なので。新年一発目でしたけど、今年も応援よろしくお願いします」。最速最強の麻雀星人が、チームをさらなる上位に押し上げる。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万6800点／＋56.8

2着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）3万5500点／＋15.5

3着 EX風林火山・勝又健志（連盟）1万4900点／▲25.1

4着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）1万2800点／▲47.2

【1月6日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋561.4（72/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋521.7（72/120）

3位 BEAST X ＋141.2（72/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋133.3（72/120）

5位 TEAM雷電 ▲120.9（72/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲158.5（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲162.7（70/120）

8位 EARTH JETS ▲301.4（72/120）

9位 U-NEXT Pirates ▲301.8（74/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲312.3（70/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

