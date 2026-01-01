大物ユーチューバーのHIKAKIN（ヒカキン）が昨年12月31日にYouTubeのサブチャンネル「HikakinClipTV」で生配信を実施。この日行われた格闘技イベント「RIZIN」の配信を見ながら生実況する企画だったが、途中で感極まり複数回号泣し、ネット上が騒然となる一幕があった。

格闘技やRIZIN好きのHIKAKINはこの日、長時間にわたってRIZINの大みそか大会「RIZIN師走の超強者祭り」を視聴しつつ、同チャンネルで試合を実況する生配信企画を行った。

13試合目の扇久保博正対元谷友貴のフライ級グランプリ決勝戦（扇久保が判定勝ちし優勝、フライ級王座を戴冠）が行われた際、3ラウンドで壮絶な殴り合いを両者が展開した死闘のシーンで、HIKAKINは突如「ああ、これ泣けてくる…」と涙を流し始めた。そしてメガネをずらして涙をぬぐい「頑張れ…、頑張れ…。これはやばい。かっこいい…」とおえつするようにつぶやき、激しく号泣を続けた。

またメインイベントで無敗の最強王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に朝倉未来が挑戦するフェザー級王座戦が行われた際（試合はシェイドラエフの壮絶TKO勝ち）、試合前に煽りVTRが流れた時にもその内容に感動し、号泣した。

この煽りVTRでは、朝倉がファンやチームの仲間、家族、相手などに寄せた直筆の長文メッセージが紹介された。その際、HIKAKINはその朝倉のメッセージを読み上げつつ、感動で顔をくしゃくしゃにして涙をぬぐい「勝っても負けても、未来君、覚悟決まってるということや…マジ勝ってくれえ！」などと声を震わせつつ話した。

この生配信に対し「こんなに感情的になるヒカキンを見てヒカキンが好きになりました」「ヒカキンRIZIN配信最高でした」「スターがスターを泣かせてる」「最高でした」「ヒカキンのRIZIN実況はレア！面白かったわ」「素晴らしい実況だった」などと称賛のコメントが多く寄せられていた。