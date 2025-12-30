12月22日（日本時間）、ヤクルトからポスティングシステムを利用し、メジャー移籍を目指していた村上宗隆のホワイトソックスへの入団が決まった。当初は1億〜2億ドル（約160億〜320億円）規模の大型契約になるとも取り沙汰されていたが、村上が手にするのは3,400万ドル（約53億円）。契約期間もわずか2年という短さで、2年後のオフにFAとなり改めて大型契約を狙うことになる。

村上の契約内容を“低評価”と見る向きもあるが、ホワイトソックスのGMクリス・ゲッツ氏は「地球上で最も本塁打を量産する長距離砲の一人」と村上の実力を高く評価。強豪チームは弱点の多い村上の獲得を見送った可能性も指摘される中、ホワイトソックスとすればローリスクハイリターンの選手の獲得に成功したともいえるだろう。

現地メディアの報道や成績予測などを中心に、村上の移籍決定後の動きなどを紹介しよう。

年俸総額は山本由伸の約10分の1

ホワイトソックスと村上の契約直後に「村上宗隆はどうなったのか？1億ドル規模の契約が予想されていた選手が、なぜ3,400万ドルで契約することになったのか？」と題した記事を書いたのは、米ヤフー！スポーツのシニアライター、ジェーク・ミンツ氏だ。

ミンツ氏は記事内で「村上には試合の流れを変えるほどの打撃力があったにもかかわらず、結局どのMLB球団も、彼がメジャーリーグで真に試合の流れを変える存在になるとは信じていなかった」と、そもそも村上に対する各球団の評価が低かったことに言及。当初から懸念されていた空振り率の高さ、つまり三振の多さが起因したと分析している。

ミンツ氏によると、ある球団関係者の談話として、「彼は本当に打てるのか？」というコメントがあったことを紹介。「重大な疑問符が付く打者と長期契約を結ぼうとする球団は存在しなかった」と推測した。

ミンツ氏はまた、村上と同じ年齢で渡米した山本由伸との違いにも言及している。

「村上は、近年渡米した多くの日本人投手とは興味深い対照をなす。例えばワールドシリーズヒーローの山本由伸は、2024年シーズン前にドジャースから12年総額3億2,500万ドル（当時のレートで約465億円）の契約を獲得した。しかし、打者と投手の間には根本的な力学の違いがある」と、年俸総額で約10倍の格差が付いた要素として、2人のポジションの違いを挙げた。

投手と打者の違いとは

ミンツ氏によると、山本が大型契約を勝ち取った背景に「投球分析技術」があったという。球団側が山本投手の球威がMLBの打線にどう通用するか、様々なデータから確信を持っていたという。

一方で、「日本人打者にとって状況はそれほど単純ではない」とミンツ氏は持論を展開。「NPBとMLBのストレートの球速の違いは顕著で、打者は反応が求められる。そして、この壁を乗り越えた打者の数ははるかに少ない」とし、「鈴木誠也のような成功例がある一方で、筒香嘉智のような失敗例は複数存在する」と、投手と打者の違いを分析。村上に対するリスクの大きさが今回の低評価につながったと締めくくっている。

村上がホワイトソックスと契約を結んだ背景には自身に対する懐疑的な見方を汲んで、まずは出場機会を確保したいと考えたのかもしれない。まずは結果を残さないといけない村上としては自然な判断だろう。

3年連続100敗以上を喫しているホワイトソックスなら、多少打てなくてもすぐにスタメンを外されるようなことはない。また、新天地では主に一塁手としての起用が見込まれており、不安視される守備面の負担も軽減されることも大きかったはずだ。

また、村上と同世代の選手も多く、ある意味で“失敗が許される環境”が整っている。チームの雰囲気も“ファミリー球団”と呼ばれる古巣ヤクルトに似たものを感じたのではないだろうか。

来季は打率.221、31本塁打？

そんな村上の2026年の成績予測も出始めている。ホワイトソックスとの契約直後、アメリカのデータサイト「ファングラフス」が予測システム「Steamer」によって弾き出した数字が「138試合 打率.231、30本塁打」であった。また、「村上宗隆の成績を予測」と題した記事を同サイトに寄稿したのが、ジョーダン・ローゼンブルム氏だ。

“OOPSY”という独自の予測方法を用いるローゼンブルム氏は、過去に渡米した日本人選手やNPBでプレーした元メジャーリーガーの成績などを分析。MLBとNPBのレベル差を基に村上の2026年の成績を予測している。

それが、打率.221、31本塁打/600打席、出塁率.345、長打率.448、三振率34％というものだ。本塁打の数は600打席という前提だが、仮に150試合×4打席ならこの数字に達する。

同氏は、村上に近いタイプの選手として三振と四球が多いジャンカルロ・スタントンとジョイ・ギャロの名前を挙げている。

スタントンは過去にイチローや田中将大とも一緒にプレーしてことがあり、日本でも知られた存在。通算453本塁打とメジャー屈指のパワーを誇り、打球速度や飛距離はアーロン・ジャッジや大谷にも引けを取らない。

一方のギャロは、村上と同じ左打ち。メジャー通算208本塁打を放っているパワーヒッターで今年2月にホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニング中に解雇され、その後は投手への転向を果たした異例の選手だ。

打者としてはとにかく確実性に欠けるタイプ。通算打率は.194と低く、バットに当たればフェンス越えの可能性もあるが、空を切る確率がとにかく高い。

レンジャーズとヤンキースでプレーした2021年には合計153試合に出場し、打率.199、38本塁打をマーク。際立ったのは、リーグ最多となる111四球と213三振を喫したことだろう。

ポテンシャルはア・リーグ新人王に匹敵？

ローゼンブルム氏はほかにカイル・シュワーバーとニック・カーツの名前も挙げている。シュワーバーは、今季のナ・リーグMVP投票で大谷翔平に次ぐ2位に入ったパワーヒッターで本塁打と打点の2冠王に輝き、オフにフィリーズと大型契約を結び直した。

もう一人のカーツは、1年目の今季に117試合で打率.290、36本塁打を記録。151三振と粗さもあったが、満票でア・リーグの新人王に輝いた。もし村上がメジャー投手のスピードにうまくアジャストできれば、カーツに近い数字を残してもおかしくないだろう。

ローゼンブルム氏は村上について、「25歳という年齢は全盛期に差し掛かる時期であり、調整を重ねて（FAとなる）2028年にはより大きな契約を獲得するチャンスがある。コンタクト率の低さは確かに懸念材料だが、高く評価されるパワーがその弱点を補って余りあるほどである」と締めくくっている。

村上が結んだ契約内容から、ある程度打てなくてもバッシングの対象となることはないだろう。2年後に村上と対比されるのは、筒香か、ギャロか、それともシュワーバーかカーツか……。来春に村上は船出の時を迎える。

