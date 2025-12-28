¡Ö¥³¥á¹âÆ¡×ÂçÊ¬¸©¤ÎµîÇ¯¤ÎÇÀ¶È»º½Ð³Û¡¡²áµî24Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤Î1498²¯±ß
ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎµîÇ¯¤ÎÇÀ¶È»º½Ð³Û¤ÏÊÆ¤äÌîºÚ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ìó1498²¯±ß¤È²áµî24Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£ÇÀÀ¯¶É¤¬¤Þ¤È¤á¤¿µîÇ¯¤ÎÇÀ¶È»º½Ð³Û¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÊ¬¤Ï1498²¯±ß¤ÈÁ°¤ÎÇ¯¤«¤é156²¯±ßÁý²Ã¤·¡¢2001Ç¯°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÌõ¤Ç¤ÏÊÆ¤äÌîºÚ¤Ê¤ÉÅÄÈª¤«¤é¼ý³Ï¤¹¤ë¹Ì¼ï¤¬1008²¯±ß¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÊÆ¤Ï316²¯±ß¤ÈÁ°Ç¯¤Î1¡¥7ÇÜ¶á¤¤ÂçÉý¤ÊÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¼ç¿©ÍÑÊÆ¤Î¤Û¤«¡¢¥Í¥®¤ä¥È¥Þ¥È¤Ê¤ÉÌîºÚ¤Î²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÃÜ»º¤Ï12²¯±ß¡¢²Ã¹©ÇÀ»ºÊª¤Ï3²¯±ß¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶å½£ÇÀÀ¯¶É¤ÏÆùÍÑµí¤Ï»Òµí¤Î½ÐÀ¸Æ¬¿ô¤Î¸º¾¯¤È²Á³Ê¤ÎÄã²¼¤¬¡¢·Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç°ì»þÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿Íñ¤ä¥Ö¥í¥¤¥éー¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤¬²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤Ç²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£