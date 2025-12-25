たこ焼きの具、タコだけで満足？ 偏食家も絶賛した“変わり種”No.1が決定
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「GGクリスマスパーティ！一番美味しいたこ焼きの具をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開。自他共に認める偏食家である氏原が、たこ焼きの具材を本音でレビューし、定番から意外なスイーツ系まで、本当に美味しい一品を探求した。
動画はクリスマスイブに行われた「たこ焼きパーティー」の様子を収めたもの。「たこ焼きの具をレビューしていきたい」という企画主旨のもと、ネットで話題の具材や出演者が独自に考案した変わり種を試食していく。氏原は過去のたこパで「ソーセージのやつ一切手つけなかったかも」と告白するなど、偏食家らしい一面を見せる。
今回比較したのは、定番の「たこ」に加え、「ツナマヨ」「スパム」、そして氏原考案の「ホタテ」、サカモト考案の「うずらの卵」といった惣菜系の具材。さらにデザート系として「チョコナッツ」「あんこ」「みたらし団子」も用意された。出演者たちは、それぞれの具材がたこ焼きの生地やソースとどのように調和するのかを確かめていく。中でも「うずらの卵」や「ホタテ」は高評価を獲得した。
後半戦のデザート系たこ焼きでは、意外な発見が相次いだ。特に「あんこ」は、「めっちゃ美味い！」と二人が口を揃えて絶賛する結果に。最終的に、定番の「たこ」が持つ安定した美味しさを再認識しつつも、デザート系の「あんこ」が新たな可能性を感じさせる一品として強く印象に残る結果となった。
