【1位〜6位】12月25日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】蠍座
総合運：★★★★★
今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、嬉しい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！
恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知り合うつもりでいると〇。
金運
普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。
ラッキーアイテム：カーディガン
ラッキーカラー：ゴールド
【2位】双子座
総合運：★★★★★
積み重ねてきた努力が、今日、ついに花開くかもしれません！しかも、想像以上の結果が出せる可能性も大です。大切なのは、奇抜なことや目立つ行動をしないこと。コツコツと続けてきた方法を、今日もそのまま積み重ねてください。
恋愛運
「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、何もしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取り合っている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。
金運
収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分の中で貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。
ラッキーアイテム：スーツスタイル
ラッキーカラー：ブラウン
【3位】牡牛座
総合運：★★★★☆
あなたの中で、友達を思いやる気持ちが自然に大きくなりそう。「最近どう？」と、言葉をかけるだけでもOKですから、あなたから友情を示してみてください。友達の思いやりも伝わってきて、最高に楽しい話もできるでしょう。
恋愛運
「いいな」と思う人が何人かいたり、誰かに幻滅したりと、恋心が忙しくなる運気。今日は、自分の中で生まれてくる感情を、決して否定しないで。「こういうことで、こんなふうに感じるんだ」と自分を知ることで魅力がアップします！
金運
金運は好調！特に、人を通じてお金との縁が強くなる日です。立場や性別、職業などに関係なく、多くの人と接してみるのがオススメ。お金の使い方や運用などのヒントをもらえそうです。オープンにいろんな話をするのがポイント。
ラッキーアイテム：アイスクリーム
ラッキーカラー：アクアブルー
【4位】乙女座
総合運：★★★★☆
困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。
恋愛運
関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友達に相談すると〇。
金運
お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付き合い方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。
ラッキーアイテム：ネックストラップ
ラッキーカラー：ピンク
【5位】山羊座
総合運：★★★☆☆
たくさんのことを楽しめる日です。また、思考が柔らかくなっていろいろな視点で物事を見ることもできるはず。だからこそ、ひとつのことに集中せず、いくつかのことに取り組んでみて。今日だからこその発見があるはず！
恋愛運
きちんとした話し方でまじめな話や時事的な話をすると、持っている魅力がキラリと輝く恋愛運です。朝から小まめにニュースをチェックすると〇。また、出会いを求めるのなら、交友範囲が広い友達に連絡をしてみて。
金運
お金に関してしっかりと頭を使って考え、上手にやりくりができる運気の日です。｢これは無駄遣いではないかな？｣と、少し立ち止まってみるといいでしょう。また、急に欲しくなった物は、今日のところは買わないのが〇。
ラッキーアイテム：日焼け止め
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
【6位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
今日のあなたに幸運を運んでくれるのは、芸術や表現。音楽や写真、文学、映画やドラマなどに目を向けてみてください。好みのジャンルを楽しむのもOKですが、これまで目を向けなかったものにも手を伸ばしてみると、さらなる幸運が。
恋愛運
今日は相手の都合や希望に対して、ちょっと無理してでも合わせたくなるかも。しかしそうすると「自分もこうしてほしい」と、見返りを求める気持ちが生まれる可能性大。最初から無理などしなければ、平和に過ごせます。
金運
お金との付き合い方が、グンと上手になる金運好調日！｢これ、欲しい！｣という衝動に駆られる瞬間もありそうですが、まずは必需品が十分にそろっているかどうかをチェックして。その過程で、お金との縁が強くなる運気です。
ラッキーアイテム：鏡
ラッキーカラー：グリーン