鹿島、苦しみながらも9年ぶりV王手！ 柏は細谷真大がハットトリック…「1」差で最終節へ
鹿島アントラーズが9年ぶり9度目となるJ1リーグ優勝に王手をかけた。
連覇中の王者ヴィッセル神戸らが脱落し、優勝争いは首位鹿島と勝ち点差「1」の2位柏レイソルによる一騎打ちに。30日に2025明治安田J1リーグ第37節が行われ、鹿島は敵地で東京ヴェルディと、柏は敵地でアルビレックス新潟と対戦した。
鹿島は敵地で東京Vの連動した守備に苦戦。チャンスよりもピンチの方が多かったが、守護神・早川友基が今日もビッグセーブを披露し、前半はスコアレスで耐えしのぐ。後半も苦しい時間が続いた鹿島だが、74分に松村優太が古巣相手に先制点を記録する。その後もポストに救われるなど運も味方した鹿島が1点を守り抜き、鹿島は1−0で勝利した。
一方、柏は細谷真大が大一番でハットトリックの活躍を披露。1点を返されたものの、3−1で新潟を撃破した。
この結果、両者の勝ち点差「1」は変わらず、シャーレの行方は最終節に持ち越しとなった。J1リーグ最終節は12月6日に行われ、鹿島はホームで横浜F・マリノスと、柏はホームでFC町田ゼルビアと対戦する。
鹿島の優勝条件は以下の通り。
1．鹿島勝利
2．鹿島ドロー、柏ドロー以下
3．鹿島敗戦、柏敗戦
柏の優勝条件は以下の通り。
1．柏勝利、鹿島ドロー以下
2．柏ドロー、鹿島敗戦（※鹿島が1点差敗戦なら得失点差「＋25」で並ぶが、総得点は現時点で柏「59」対鹿島「56」で柏が有利。鹿島が2点差以上の敗戦なら、得失点差で柏が上回る）
連覇中の王者ヴィッセル神戸らが脱落し、優勝争いは首位鹿島と勝ち点差「1」の2位柏レイソルによる一騎打ちに。30日に2025明治安田J1リーグ第37節が行われ、鹿島は敵地で東京ヴェルディと、柏は敵地でアルビレックス新潟と対戦した。
鹿島は敵地で東京Vの連動した守備に苦戦。チャンスよりもピンチの方が多かったが、守護神・早川友基が今日もビッグセーブを披露し、前半はスコアレスで耐えしのぐ。後半も苦しい時間が続いた鹿島だが、74分に松村優太が古巣相手に先制点を記録する。その後もポストに救われるなど運も味方した鹿島が1点を守り抜き、鹿島は1−0で勝利した。
この結果、両者の勝ち点差「1」は変わらず、シャーレの行方は最終節に持ち越しとなった。J1リーグ最終節は12月6日に行われ、鹿島はホームで横浜F・マリノスと、柏はホームでFC町田ゼルビアと対戦する。
鹿島の優勝条件は以下の通り。
1．鹿島勝利
2．鹿島ドロー、柏ドロー以下
3．鹿島敗戦、柏敗戦
柏の優勝条件は以下の通り。
1．柏勝利、鹿島ドロー以下
2．柏ドロー、鹿島敗戦（※鹿島が1点差敗戦なら得失点差「＋25」で並ぶが、総得点は現時点で柏「59」対鹿島「56」で柏が有利。鹿島が2点差以上の敗戦なら、得失点差で柏が上回る）
【ゴール動画】鹿島が松村弾で辛勝！ 柏はエース細谷がハットトリック！
優勝へ向け、走り出す！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 30, 2025
大一番で鹿島が待望の先制ゴール🔥
松村優太がこぼれ球に執念のプッシュ！
🏆明治安田J1リーグ第37節
🆚東京V×鹿島
📺#DAZN ライブ配信中#Jみようぜ #Jリーグ #だったらDAZN pic.twitter.com/Ukn5Es2drH
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 30, 2025
⚽️ゴール (19:13)
👟細谷 真大
🆚アルビレックス新潟 vs 柏レイソル
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone pic.twitter.com/RYXHddpNGR
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 30, 2025
⚽️ゴール (44:29)
👟細谷 真大
🆚アルビレックス新潟 vs 柏レイソル
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone pic.twitter.com/ZCOxOIUif0
#モーメントブースター でシェアして盛り上がれ!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 30, 2025
⚽️ゴール (54:16)
👟細谷 真大
🆚アルビレックス新潟 vs 柏レイソル
📺DAZNでライブ配信中#DAZN #FanZone pic.twitter.com/g8oAfN1U1G