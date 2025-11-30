細田守監督の最新作「果てしなきスカーレット」が公開中だ。

過去作と一線を画すダークな物語のテーマは復讐（ふくしゅう）。今日の世界情勢を念頭に、「報復の連鎖が果てしなく続いている。そこからどう抜け出すかということは今の時代、すごく大事な命題なのではないか」と、作品に込めた思いを語る。（石塚恵理）

中世デンマークの王女スカーレット（声・芦田愛菜）は、王である父アムレット（声・市村正親）を謀殺して王位を奪った叔父クローディアス（声・役所広司）を殺そうとするも失敗し、意識を失う。目覚めた場所は、略奪と暴力に満ちた「死者の国」だった。あきらめきれないスカーレットは、叔父を捜す旅の途中、現代日本から来た看護師の聖（ひじり）（声・岡田将生）と出会う。

コロナ禍による世界中の混乱に加え、ウクライナ、ガザで戦闘が始まり、「毎日ニュースで地獄のような光景が映し出されていることに動揺した。争いが続けざまに起こり、世界のありようが変わっていく中、報復の先に何があるのか考えたかった」と創作の動機を振り返る。

物語は、シェークスピア劇「ハムレット」に着想を得た。王が残した言葉にスカーレットが苦悩する展開も共通している。「わざわざ４００年前の戯曲を題材にしたのは、今日的な課題を描いているから」と明かしつつ、「人類はずっと報復の連鎖を繰り返しているけれど、それをそのまま描いてもしょうがない。じゃあどうすれば未来を変えられるか、ということを（今作では）描きたかった」。

これまでの作品でも「アニメーション映画は、作品のテーマごとにキャラクターデザインやルック（映像の雰囲気）を一から開発するくらいの工夫があってしかるべきだ」との思いから毎回、新たな映像表現に挑戦してきた。今作も、荒涼とした「死者の国」の異様な世界観は圧倒的で、スカーレットが叔父の刺客と戦うシーンなども流麗だ。

中でも追求したのは、スカーレットの肌を覆う血や泥の“汚れ”の表現という。「地をはいながら一生懸命生きるスカーレットの心情に寄り添った汚れ方を意識した」。派手なアクションなどではなく、地味な部分の描写にも思えるが、「どんなにすごい技術でも、キャラクターがどんな人物なのかという一番大事な部分を表現できなければ、つまらないですから」。

作品ごとに新たな挑戦を続け、アニメ表現の幅を広げてきた。その一方で、「時代はどんどん不透明になっていくけれど、それでも未来はある。映画やアニメはそういうことを言うべきなのでは」との思いはデビュー時から変わらない。「手を変え品を変え、同じことを言い続ける。作家というのは、そういうものかもしれません」