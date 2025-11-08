読売テレビの佐藤佳奈アナ、す・またん！終わってから「曜日感覚がなくなってしまって」
読売テレビの佐藤佳奈アナ（28歳）が、11月7日に公開された、読売テレビの公式YouTubeチャンネルに出演。レギュラー出演していた朝の情報番組「す・またん！」が終わってから「曜日感覚がなくなってしまって」と語った。
関西テレビと読売テレビが、それぞれのYouTubeチャンネルでコラボ動画を公開することになり、読売テレビの佐藤佳奈アナと藤岡宗我アナ、関西テレビの村西理恵アナがトークを実施。
村西アナが、「す・またん！」が終了したことに「お疲れさまでした」とねぎらい、「生活変わったでしょ？」と言うと、佐藤アナは「変わりました。もう、曜日感覚がなくなってしまって。毎日『今日は月曜日、おはようございます』何月何日月曜日、何月何日火曜日ってやってたので、もうその朝から今日は何曜日っていう気持ちで生きてるんですけど、今もうそれがないので、あれ？ 今日は何曜日ってなるし、感覚が。お仕事も今まではね、毎日番組があったのが毎日違うお仕事しているので、今日何するんだっけっていう感じで」と話す。
生活時間帯も「今までは2時に起きて、3時に会社に行ってっていう感じ。まだ朝5時になると目が覚めてしまう」「寝る時間とかは今まで夕方6時半までに寝るみたいな生活だったところから、そこからもうプラス6時間の生活になった感じですかね」と語った。
