¡Ö¸½¾ì¤Ï½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡ÖÂ¿¤¤Æü¤Ï½µ6¡×ÃæÂ´¤Ç½¢¿¦¡¢¼Â²È¤Ë10Ëü±ß¤òÇ¼¤á¤ë¡È¸µ¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¡Ê17¡Ë¡É¤Î¥Ï¡¼¥É¤¹¤®¤ë¡Ö¤ª»Å»ö»ö¾ð¡×
¡¡¥®¥ã¥ë»¨»ï¡Øegg¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¤»þ¤Ë¤Ï½µ¤Ë6Æü¡¢·úÊª¤ÎÆâÁõ¤ò»Å¾å¤²¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹²°¤µ¤ó¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤ó¤µ¤ó¡Ê17¡Ë¡£¤â¤ó¤¸¤ã¾Æ¤Å¹¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Ëè·î10Ëü±ß¤Û¤É¤ò¼Â²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿Êì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¥®¥ã¥ë¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¤â»Ï¤á¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤Ç¡Øegg¡ÙÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤È¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤ò¤»¤º¥â¥Ç¥ë¤È¿¦¿Í¤ò·ó¶È¤¹¤ëÆ»¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥®¥ã¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢µ¬Â§Àµ¤·¤¯¥Ï¡¼¥É¤ËÆ¯¤¤Þ¤¯¤ëÈà½÷¤ÎÆü¾ï¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
5»þµ¯¤¡¢22»þ½¢¿²¤Î¡Öµ¬Â§Àµ¤·¤¤¿¿ÌÌÌÜ¥®¥ã¥ë¡×
¡Ö¥¯¥í¥¹²°¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢ÃÙ¤¯¤Æ¤âÄ«5»þ¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤é¤ó¤µ¤ó¤Î1Æü¤ÏÁá¤¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£6»þÈ¾¤Ë¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¡¢µ¢Âð¤Ï19»þº¢¡£Í¼ÈÓ¤ÈÆþÍá¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ22»þ¤Ë¤Ï½¢¿²¤À¡£¿¦¿Í¤ÎÀ¤³¦¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö³°¸«¤äÇ¯Îð¡¢·ÐÎò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø»Å»ö¡Ù¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÉþÁõ¤äÈ±·¿¤Ï¼«Í³¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏµÙ¤ß¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡½é½Ð¶Ð¤ÎÆü¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÈÀÄ¤Î¥Ä¡¼¥È¥ó¥«¥é¡¼¤ÎÈ±¤À¤Ã¤¿¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¤³¤¤¤ÄÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¤·¤«¤·2Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÏÇ¤¤»¤¿¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÃËÀ¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡20¿Í¤Û¤É¤Î¼Ò°÷¤¬¤¤¤ë¿¦¾ì¤Ç¡¢½÷À¤Î¿¦¿Í¤Ï¤é¤ó¤µ¤ó¤À¤±¡£ÃËÀ¼Ò²ñ¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¯¡¼¥é¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤ÏÆÃ¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡£½ë¤¤¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¿åÊ¬¤ò¤È¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥®¥ã¥ë¤é¤·¤¤Ä¹¤¤¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢ÌÌÀÜ»þ¤Ë¡ÖÃ»¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÃÏÄÞ¤ò¾¯¤·¿¤Ð¤¹ÄøÅÙ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï3ËçÊ¬¤Û¤É¤Î¥Í¥¤¥ë¥Á¥Ã¥×¤ÎÄ¹¤µ¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»Å»öÃæ¤ËÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼¡¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Þ¤Ç²æËý¤¹¤ë¤«¡¢½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤Ç¤¯¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¾®2¤Ç¶âÈ±¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡Ö´°Á´¥ª¥Õ¤ÎÆü¡×¤Ï·î¤Ë1Æü¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤ÆÆ¯¤¯ÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿Æ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£
¡¡¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Î¾¿Æ¤Ï°ìÅÙ¤â¤é¤ó¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï±¿Æ°¤ä¿©»ö¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢Éã¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡ÖÌ¼¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È³Ø¹»¤ËÀâÌÀ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¡¢¤é¤ó¤µ¤ó¤Ï²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤«¤éËè·î10Ëü±ß¤Û¤É¤ò¼Â²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡¢17ºÐ¤Î¥®¥ã¥ë¤Ïº£Æü¤â»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
