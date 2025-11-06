木徳神糧が２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正 木徳神糧が２５年１２月期利益予想及び配当予想を上方修正

木徳神糧<2700.T>がこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を７７億円から８６億円（前期比３．６倍）へ、純利益を５４億円から５９億円（同３．４倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５０円から７０円へ引き上げた。



売上高は１７７０億円（同４８．７％増）の従来見通しを据え置いたものの、国産米の需給バランスが大きく崩れ２４年産米の仕入価格と販売価格が高騰するなか、家庭用を中心とした強い引き合いにより販売が想定を上回るペースで推移した。また、原料価格の変動に関して、販売価格への適時かつ適切な反映に努めたことも寄与した。



なお、同時に発表した第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高１３０９億３００万円（前年同期比５０．４％増）、営業利益７９億６４００万円（同４．８倍）、純利益５４億６３００万円（同４．４倍）だった。



出所：MINKABU PRESS