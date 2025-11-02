ËÞ¿Í¤Ç¤â¤³¤Î3¤Ä¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤ì¤Ð¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡ÄÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤Ãå¼Â¤ËŽ¢»ñ»º1²¯±ß¤Ä¤¯¤ëŽ£ÊýË¡
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÌÎè¡¢³ò»³Èþ²Æ¡Ø¤·¤ó¤É¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÌµÍý¥²¡¼¼Ò²ñ¡×¤Î¿ÍÀ¸Àß·×
¡Ê20Âå¡¡ÊÝ¸±±Ä¶È¡¡ÃËÀA¤µ¤ó¡Ë
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤Ï¤¢¡¢º£Æü¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ä¶È¤Ç¥Ø¥È¥Ø¥È¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë´ó¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥ë¤âÇã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤É¡¢µëÎÁÆüÁ°¤À¤«¤é²æËý¤·¤è¡Ä¡Ä¡£
¡ÚAI¡Û¤Þ¤¿¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤«¤Í¡©
¡ÚA¤µ¤ó¡ÛAI¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡ª¡¡¡Ä¡Ä¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸Àß·×¤ÎË¡Â§¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¡©
¡ÚAI¡Û¤½¤¦¤¸¤ã¡£¥ï¥·¤Ï¡ÖÌµÍý¥²¡¼¼Ò²ñ¡×¤ÇÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡Ö¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸Àß·×¤ÎË¡Â§¡×¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤È¤ë¡£
¢£ËÜ²»¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¡¢Áá¤¯²Ô¤®¤¿¤¤¡×
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤Ü¤¯¡¢±Ä¶È¤Ï·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚAI¡Û¤Ê¤Ë¤¬°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¤¤Î¤«¤Í¡©
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤È¤Ë¤«¤¯¤ª¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¹çµë¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤À¤·¡£
¡ÚAI¡Û¼ýÆþ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¡©
¡ÚA¤µ¤ó¡ÛËè·î¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï20Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¡¢¿©Èñ¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯Í¾Íµ¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢µÙÆü¤Ï²È¤Ç¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÚAI¡Û¼ã¤¤¤Î¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¹¥ÂÔ¶ø¤Î»Å»ö¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡©
¡ÚA¤µ¤ó¡ÛÍÌ¾Âç³Ø¤ò½Ð¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤â¤¿¤¤¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£
¡ÚAI¡Û¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢µÙÆü¤Ë¥À¥é¥À¥é¤·¤È¤ë¤À¤±¤¸¤ã²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¤¾¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤»¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤ËÁá¤¯²Ô¤®¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£°Ç¥Ð¥¤¥È¤äº¾µ½¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤È¤Ï
¡ÚAI¡Û¤½¤ó¤ÊÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤È¤ë¤È¡¢°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤«¡¢¥ä¥Ð¤¤ÌÙ¤±ÏÃ¤Î¥«¥â¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤¸¤ã¡£¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢Àµ¤·¤¯¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ï3¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤¨¡©¡¡3¤Ä¤â¤¢¤ë¤Î¡£
¡ÚAI¡Û1¤Ä¤á¤Ï¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¡£2¤Ä¤á¤Ï»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Ã¤ÈÊâ¹çµë¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£
¡ÚAI¡Û¤ß¤Ê¤½¤¦¸À¤¦¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤Æ»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ü¤¯¤â¤½¤¦¤À¡Ä¡Ä¡£
¢£¡Ö¤ª¶â¡×¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤¬¤»¤ë
¡ÚAI¡Û¤³¤Î2¤Ä¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢3¤Ä¤á¤Î¡Ö¶âÍ»»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤±¤ë¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¶âÍ»»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤Ã¤Æ¡¢Ãù¶â¤òÁý¤ä¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
¡ÚAI¡ÛÃù¶â¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤â¤Ï¤¸¤Þ¤é¤ó¡£¤½¤³¤½¤³Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤¿¤á¤Ë»ñ»º±¿ÍÑ¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤ª¶â¤¬¤ª¶â¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¡©
¡ÚAI¡Û»Å»ö¤ÏÇ½ÎÏ¤òÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¤ª¶â¤ò¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î²Ì¼Â¤«¤éÊ¬ÇÛ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¡£¤³¤Î2¤Ä¤ÎÅê»ñ¤Ç¼ýÆþ¸»¤¬2¤Ä¤Ç¤¤ë¤È¡¢À¸³è¤âµ¤»ý¤Á¤â¤º¤¤¤Ö¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡£
¡ÚA¤µ¤ó¡Û¤Ê¤ë¤Û¤É¡£3¤Ä¤ÎÊýË¡¤òÁá¤¯¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¡Î²òÀâ¡Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë3¤Ä¤ÎÊýË¡
¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤ë¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¤è¤¦¤ËÅ·ºÍÅªºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÀ®¸ù¼Ô¥¿¥¤¥×¤È¡¢ËÞ¿Í¤Ç¤âÃå¼Â¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¡£»ñ»º¤¬1²¯±ß°Ê¾å¤¢¤ë¿Í¤ÎÂçÈ¾¤Ï¸å¼Ô¤Ç¡¢·ø¼Â¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¾¯¤·¤º¤Ä»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¸å¼Ô¤À¤«¤é¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹
¢»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹
£ÃùÃß¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë
Å·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ò10Ç¯¡¢20Ç¯¤ÈÂ³¤±¤ì¤Ð¤ä¤¬¤Æ¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¢£¡Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡¡Ï¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹
¤·¤«¤·¡¤Î¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢²Ô¤²¤ë»ñ³Ê¤â¼ÂÀÓ¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢24ºÐ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¼ã¤µ¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï²ÁÃÍ¤¬Äã¤¯¡¢¾¯¤·¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ô¾ì¸¶Íý¡Ê¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎË¡Â§¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾¯»Ò²½¤Ç¿Í¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¡¢ÄÂ¶â¤ò¾å¤²¤ë´ë¶È¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸ý¤Ë±Ä¶È¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿¦¼ï¤ÏÉý¹¤¤¡£¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤á¤ë±Ä¶È¿¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¡£»Ä¶È¼êÅö¤äµÙÆü¼êÅö¤¬¤¢¤ëº£¤è¤êÂÔ¶ø¤¬¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¤¹¤ë¤«¡£ÉÏ¤·¤¤À¸³è¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼ýÆþ¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡×
¼ýÆþ¤ÎÁý¤ä¤·Êý¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤è¤ê¹¥ÂÔ¶ø¤Î»Å»ö¤òÁª¤Ù¤ë¡£
Æü·ÐÅ¾¿¦ÈÇ¤ÎÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢TOEIC¥¹¥³¥¢499ÅÀ°Ê²¼¤Î20Âå¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï409.5Ëü±ß¡¢900ÅÀ°Ê¾å¤Ï534.6Ëü±ß¤Ç130Ëü±ß¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¡£ÌµÎÁ¤Î±Ñ²ñÏÃ¥¢¥×¥ê¤ä³Ê°Â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ËÜµ¤¤ÇÊÙ¶¯¤·¤Æ±Ñ¸ì¤Î»ñ³Ê¤ò¤È¤ë¤Î¤â1¤Ä¤ÎÊýË¡¤À¡£
ÊÙ¶¯¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤¤¤¤¡£ÅÚÆü¤Ë6»þ´Ö¤º¤Ä»þµë1300±ß¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢·î6Ëü±ß¤Ï¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤»¤ë¡£
¢£´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï¡Ö»Å»öÁª¤Ó¡×
¤¿¤À¤·¡¢ËÜ¶È¤âÉû¶È¤â»Å»öÁª¤Ó¤¬´Î¿´¤À¡£
Áª¤Ö»Å»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¹¥¤¤«ÆÀ°Õ¤«¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹¥¤¤Ç¤âÆÀ°Õ¤Ç¤â¤Ê¤¤»Å»ö¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅØÎÏ¤Ï°äÅÁ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¹ÔÆ°°äÅÁ³Ø¤Î¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
ËÜÅö¤Ë±Ä¶È¤Î»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ê¤é¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ã¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢²Ô¤°ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡×¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Åê»ñ¤Î¸µ¼ê¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÍø±×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶âÍ»»ñËÜ¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤â¸µ¼ê¤È¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¤ä¼ÂÀÓ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¢¡Ï»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹
2¤Ä¤á¤Î¡Ö»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤¹¡×¤Ï¡¢º£¤¹¤°¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¸ÇÄêÈñ¤Ï²ÈÄÂ¤À¤«¤é¡¢ÄÂÎÁ¤¬°Â¤¤Êª·ï¤ä¥¨¥ê¥¢¤Ë°ú¤Ã±Û¤»¤ÐÀáÌó¤Ç¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢³°¿©¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Ì¤»ÈÍÑ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Î²òÌó¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡¥²¡¼¥à¤Ë²Ý¶â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ï³Ê°ÂSIM¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¡¡ÀáÌó¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤Þ¤À¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
Ëè·î¤Î¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¤Æ»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤·¤¿¤é¡¢Í¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤¬¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¡Î¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡£¡ÏÃùÃß¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë
3¤Ä¤á¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë²ó¤¹¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¡£¡Ö¤ª¶â¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ãù¶â¤¬É¬Í×¤À¡£
²¾¤Ë¡¢¼ýÆþ¤«¤é»Ù½Ð¤òº¹¤·°ú¤¤¤ÆÍ¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤òËè·î2Ëü±ß¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï30Ç¯¸å¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¿ÍÅª»ñËÜ¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¡¢40Âå¤«¤éËè·î10Ëü±ß¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¡£
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£Í¥Àè¤¹¤Ù¤¤ÏÍ¾¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò¼«Ê¬¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¢£Ã¯¤Ç¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë1¹Ô¤ÎÊýÄø¼°
Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30ºÐÁ°¸å¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ÇÇ¯¼ý500Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï1³äÄøÅÙ¤À¤¬¡¢ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢»Å»ö¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤á¤Ð¤¸¤å¤¦¤Ö¤óÃ£À®²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£»ñ»º±¿ÍÑ¤Ï¡¢À¸³è¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤¿¤Ã¤¿1¹Ô¤ÎÊýÄø¼°¡×¤À¡£
¼ýÆþ¤«¤é»Ù½Ð¤ò°ú¤¤¤¿¤ª¶â¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¢£¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤Ï2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤
¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¤Ï¼¡¤Î2¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¿ÍÅª»ñËÜ¤òÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë
¢¶âÍ»»ñËÜ¤ò¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÅê»ñ¤¹¤ë
¿ôÉ´²¯±ß¡¢¿ôÀé²¯±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬¤ª¶â¤òÀ¸¤àÀã¤À¤ë¤Þ¼°¤Î¢¤À¤±¤ÇÇüÂç¤Ê¶âÍ»»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¡¤À¤±¤ä¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤ª¶â¤¬Áý¤¨¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¼Ö¤¬1ÇÏÎÏ¤è¤ê2ÇÏÎÏ¤Î¤Û¤¦¤¬2ÇÜÂ®¤¯Áö¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¡¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ±¿ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÁá¤¯»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤ÊÀ¸³¶¼ýÆþ¤Ï¡¢ÂçÂ´¤ÎÃËÀ¤ÇÌó3²¯±ß¡¢½÷À¤ÇÌó2²¯5000Ëü±ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÆÀ°Õ¤Ê»Å»ö¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¼«¸ÊÅê»ñ¤·¤Æ¡¢²Ô¤°ÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¤è¤¦¡£
¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤·¡¦»Ù½Ð¤ò¸º¤é¤·¡¦ÃùÃß¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¡£
»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¡£
----------
µÌ Îè¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤¢¤¤é¡Ë
ºî²È
1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¡£2002Ç¯¡¢¹ñºÝ¶âÍ»¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¡¢¡Ö¿·À¤µª¤Î»ñËÜÏÀ¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë²«¶â¤Î±©º¬¤Î½¦¤¤Êý¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬30ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£05Ç¯¤Î¡Ø±Ê±ó¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¡Ù¤¬Âè19²ó»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¸õÊä¤Ë¡£¡Ø¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¡»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¿¿¼Â¡Ù¤Ç2017¿·½ñÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÆÉ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ËÜ¡×¤ÎÆÉ½ñ°ÆÆâ¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤ÞÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥Æ¥¯¥Î¡¦¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡¡À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ëÍ£°ì¤Î»×ÁÛ¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¥º¡¡¡Ö¤ï¤¿¤·¡×¤ÎÆæ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼ËÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØDD¡Ê¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¡ËÏÀ¡¡¡Ö²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
----------
³ò»³ Èþ²Æ¡Ê¤«¤Ð¤ä¤Þ¡¦¤ß¤«¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÆþ¼Ò¸å¡¢½ñÀÒ¾ðÊó»ïÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£»¨»ï¡¢WEB¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼ç¤Ë¿ÍÊª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼¹É®¡£2018Ç¯¡¢¡Ö¾åºåÅ°¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼½Î¡×Âè5´ü¤ò½¤Î»¤·¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£¶¨ÎÏ¤·¤¿½ñÀÒ¤Ï¡Ö¸À¤¤¤«¤¨¿Þ´Õ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÂçÌîË¨»ÒÃø¡¢¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÅê»ñ²È¤Î»×¹ÍË¡¡Ù¡Ê±üÌî°ìÀ®Ãø¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼Ò²ñÌäÂê¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡¡º¤¤Ã¤¿À¤³¦¤òÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡©¡Ù¡Ê²®¾å¥Á¥Ãø¡¢æÆ±Ë¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È µÌ Îè¡¢¥é¥¤¥¿¡¼ ³ò»³ Èþ²Æ¡Ë