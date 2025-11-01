ゴディバのホリデーが華やかに開幕！限定チョコ＆焼き菓子で聖夜を彩って

冬の訪れとともに、心を満たすスイーツの季節がやってきました。ゴディバ ジャパンから登場する「ゴディバ ブッシュ ド ノエル コレクション」は、ヨーロッパの伝統的なクリスマスケーキ“ブッシュ ド ノエル”をモチーフにした限定シリーズ。アーモンドやピスタチオ、スペキュロスなど、贅沢な味わいを詰め込んだラインナップが勢ぞろい。大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にもぴったりなホリデーコレクション♡

限定チョコレートが織りなす冬の物語



ゴディバ ブッシュ ド ノエル コレクション

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル コレクション」では、シェフの感性が光るチョコレートが勢ぞろい。

アーモンド ブッシュ

ピスタチオ ブッシュ

バニラ ブッシュ

アーモンドプラリネを包んだ〈アーモンド ブッシュ〉、ピスタチオの豊かな香りが広がる〈ピスタチオ ブッシュ〉、真っ白な〈バニラ ブッシュ〉など、見た目も味も華やか。

くるみ＆ハニージンジャー

星形チョコ〈くるみ＆ハニージンジャー〉は、蜂蜜の甘さとジンジャーのアクセントが絶妙です。

ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント(4粒入/7粒入/9粒入/13粒入/20粒入)

「ゴディバ ブッシュ ド ノエル アソートメント」は4粒入1,620円から20粒入7,560円まで、シーンに合わせて選べます。

可愛いベアやツリーモチーフの限定パッケージも登場



ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア セレクション 7粒入

ゴディバ ブッシュ ド ノエル ツリー セレクション 10粒入

ゴディバ ブッシュ ド ノエル G キューブ オーナメント 2粒入

ゴディバ ブッシュ ド ノエル ベア & G キューブ オーナメント 2粒入

ベア形やツリー形のパッケージが登場し、ギフトとしても人気を集めそう。

「ベア セレクション 7粒入」（4,158円）や「ツリー セレクション 10粒入」（5,238円）は、限定チョコを詰め合わせた特別なコレクション。

さらに、オーナメント型の「G キューブ オーナメント」（2粒入648円・5粒入1,404円）はツリーに飾って楽しめる可愛さ♡

上品なデザインの「ベア＆G キューブ オーナメント セット」（4,125円）は、ホリデー気分を盛り上げてくれます。

焼き菓子やガトーショコラもホリデー仕様に



ホリデー サブレショコラ

ウィンター ベイクド アソートメント

チョコレートだけでなく、焼き菓子もホリデー限定で登場。

「ホリデー サブレショコラ」（5個入2,268円～）は、新フレーバー〈ピスタチオ＆ラズベリー〉が仲間入り。

「ウィンター ベイクド アソートメント」（10個入3,456円～）には、ドーム バームクーヘンやラングドシャを詰め合わせ。

12月には「クリスマス ガトー オ ショコラ」（4,298円）も登場し、チョコレートチップやラズベリーで彩られた華やかなデコレーションが魅力です。

心を温める、ゴディバのホリデーストーリー



雪が舞う季節、ゴディバのホリデーコレクションは“甘い物語”を届けてくれます。「ブッシュ ド ノエル コレクション」は11月1日（土）から全国のゴディバショップやオンラインショップで販売スタート。

手のひらサイズのチョコから華やかなアソートまで、誰かの笑顔を思い浮かべながら選びたくなる特別なギフトです。

冬のご褒美にぴったりな限定スイーツで、心まで温まるクリスマスを楽しんでみてくださいね♡