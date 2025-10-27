¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×´ÔÎñ´Ö¶á¤ÎÉ§ËàÏ¤¡¢25¥¥í¸ºÎÌ¤Î¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ¡Ö¤É¤¦¸ºÎÌ¤·¤¿¤ó¤À¤í¡Ä¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎÂçÀÚ¤Ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëX¤Ç¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÄ©Àï¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿É§ËàÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢25¥¥í¸º¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É§ËàÏ¤¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢Ìó1Ç¯Á°¤Ë¸ÇÄê¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖÈÖÁÈÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÈÖÁÈ´Ø·¸¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ§ËàÏ¤¡¢´ÔÎñ¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥±¥ª¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸½ºßÉ§ËàÏ¤¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¡¢¤ä¤êÊý¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½±¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡£¡Ê¥®¥êËè²ó¾¡¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡Ë¡×¤ÈÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¤Î¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÉ§ËàÏ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³Ú²°ÊÛÅö¤ÎÅü¼Á»é¼Á¥«¥Ã¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£ËöÈø¤Ë¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Ç¤É¤¦¤«¡Ä¤É¤¦¤«¤¢¤Îº¢¤ÎÉ§ËàÏ¤¤Ø¡ÄCome on Let's Dance¡Ê¤µ¤Ã¤½¤¯ËÜÆü¤Î³Ú²°ÊÛÅö¡¢É§ËàÏ¤Ê¬¤À¤±¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ë ¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¥µ¥é¥ÀÊÛÅö¤òÁ°¤Ë¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿»þ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö25¥¥íÍî¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¥Ã¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤ÈÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿ÊÄ½¤òÊó¹ð¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¶á±Æ¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¡ª¥À¥ó¥Ç¥£¡¼¡×¡ÖÉ§ËàÏ¤¤µ¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡½¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÁé¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤É¤¦¸ºÎÌ¤·¤¿¤ó¤À¤í¡Ä¡×¡Ö¾¯¤·¤ªÁé¤»¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤ä¤ä¸ºÎÌ¤·¤¿¤«¡×¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¡¢Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡ÖÉ¨¤Î¾õÂÖ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£