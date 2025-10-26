アウトドアも日常も、これ一つ。快適さと機能性を詰め込んだ27リットルデイパック。【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
PCもギアも、すっきり収納。クラシカルなルックスに多機能をプラス。【ザノースフェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザノースフェイスのリュックは、THE NORTH FACEの定番人気モデルのクラシカルなデザインを継承し、素材強度と機能性を高めたアイテムだ。
背骨のラインに沿ってクリアランスを確保するスパインチャンネル構造と、エアメッシュ×PEシートの立体構造により、通気性と背負い心地を両立。ショルダーハーネスにはフレックスベントテクノロジーを採用し、長時間の使用でも快適さが持続する。
メインコンパートメントは大きく開閉できるパネルローディングタイプで、15インチまでのノートPC対応スリーブとハイドレーション用スリーブポケットを装備。内部にはキークリップ付きメッシュポケット、外部にはリフレクターループやDリング、可動式チェストストラップなど、細部まで実用性にこだわった設計。
本体と補強部にはリサイクル素材を使用し、環境にも配慮。27リットルの中型サイズで、アウトドアから日常使いまで幅広く対応するユニセックスモデル。
