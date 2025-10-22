イプサ×MAISON SPECIAL♡数量限定ホリデーコレクション発売

イプサが日本のファッションブランドMAISON SPECIALと初コラボ♡ホリデーシーズン限定コレクション「IPSA with MAISON SPECIAL」を、2025年11月4日（火）より数量限定で発売します。ベストセラーのスティック状美容液「ザ・タイムＲ デイエッセンススティックe」（各3,410円）や日中の化粧直し用「コントロールパウダーセット」（4,950円）が、特別デザインに♡

ベストセラー美容液が特別パッケージに

ザ・タイムＲ デイエッセンススティックe

スティック状美容液「ザ・タイムＲ デイエッセンススティックe」は、GR・ORの2色展開。日中の乾燥や肌の疲れをひと塗りで整え、みずみずしい肌に導きます。

容量9.2g、税込3,410円（希望小売本体価格3,100円）。MAISON SPECIALのエッジィなデザインを纏った限定パッケージで、手に取るだけで気分が上がるアイテムです。

インテグレート新色クッション「ピュアピンク」でふんわり美肌♡

化粧直しパウダーも限定デザイン

コントロールパウダーセット

「コントロールパウダーセット」（税込4,950円／本体4,500円）は、4色のパウダーで乱れた光バランスを整え、透明感を演出。ブラシまたはパフ付きで、ホリデーシーズンの化粧直しに最適です。

限定ケース入りで、日常使いでも特別感たっぷり♡遊び心あるMAISON SPECIALのデザインで、持っているだけで気分が上がります。

特別な日常を彩るホリデーコレクション

「IPSA with MAISON SPECIAL」は、イプサのスキンケア理念とMAISON SPECIALの“SPECIAL IS YOUR STANDARD.”の共鳴から誕生したホリデーコレクション♡

数量限定発売で、店頭・公式オンラインショップでは10月21日（火）より予約受付開始。日常に彩りを添える遊び心あるデザインは、自分へのご褒美やギフトにぴったりです♪