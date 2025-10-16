「パペットスンスン」の新作コラボ雑貨がサンキューマートに登場！もこもこアイテムなど全17種
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたかわいい推しグッズがいつ訪れてもALL429円で手に入るショップ「サンキューマート」店舗で「パペットスンスン」コラボ商品が2025年10月中旬より入荷次第、販売開始する。また、公式オンラインショップでは、先行予約を受け付け中だ。
【イメージ】癒やしグッズがたくさん
■大人気の「パペットスンスン」
「パペットスンスン」は〈トゥーホック〉に住んでいる6歳のパペットで、日々の出来事を投稿したSNSが人気を集めている。漫画や動画はもちろん、フジテレビ系「めざましテレビ」での放送開始やアーティストデビューなど、まさに今をときめく話題のキャラクターだ。
サンキューマートでは2022年よりコラボ商品を展開しており、2025年8月の第3弾発売時には「かわいすぎる」「どの商品も429円でうれしい」といった投稿がSNSで賑わい、大好評を得た。
今回は秋冬にピッタリなもこもこアイテムを中心に、「スンスン」に加え、「ノンノン」や「ゾンゾン」も登場する全17アイテムを展開する。
■店頭販売について
販売開始日：2025年10月中旬より、店舗ごと・アイテムごとに入荷次第、販売開始
販売場所：サンキューマート各店舗
※地域によっては販売日が異なることがある。最新の入荷情報は各店舗のX(旧Twitter)で確認を。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がある
■くすみピンク×ブルーで大人かわいい！推し活にも日常にも大活躍の全17アイテムをラインナップ
今回のデザインは、ピンクとブルーを落ち着いたトーンで組み合わせた“くすみカラー”がポイントだ。推し活シーンにはもちろん、普段使いのアイテムとしてもなじみやすいよう、かわいさの中に大人っぽさを感じられるデザインに仕上げた。
大切な推しの“ぬい”を持ち運べるクリア素材の「ぬいポーチ」や、冷え込む季節にうれしい「もこもこソックス」「ウエストウォーマー」など、ALL429円のプチプラで展開する。
■商品ラインナップ
全商品429円 ※一部アイテムはよりどり2点で429円
・手袋、ウエストウォーマー、ふわふわ巾着／各429円
寒くなるこれからの季節にピッタリなアイテムも展開する。手袋、ウエストウォーマーは機能性はもちろん、「スンスン」のワンポイント刺しゅうもポイントだ。大人でもさり気なく日常に取り入れられる、シンプルなデザインを採用した。「スンスン」デザインが大人気のふわふわ巾着に、今回は「ノンノン」も登場する。
・コインケースキーホルダー、CDキーホルダー、チェキ収納ケース／各429円
コインケースキーホルダーは100円玉がサッと取り出せるため、人気のガチャ活にも便利なアイテムだ。CDキーホルダーは本物のCDをそのまま小さくしたようなデザインで、実際のCDのようにケースからディスクを取り出すことができる。推し活に便利なチェキ収納ケースは、平成っぽさがかわいいラメ入りデザインだ。
■担当者に聞く！待望の新作コラボレーションの狙い
人気キャラクター「パペットスンスン」とサンキューマートの最新コラボレーションについて、担当者に話を聞いてみた。
――「パペットスンスン」×サンキューマートのコラボレーション雑貨展開の意図について教えてください。
サンキューマートでは、毎週キャラクターとのコラボレーション企画を展開しており、定期的にお客様アンケートを通じてコラボ希望のキャラクターを募集しております。なかでも「パペットスンスン」は特にご要望が多く、SNSでも大きな話題を集めていたことから、ぜひご一緒させていただきたいと考えました。ターゲットは10代〜20代の若年層を中心に、トレンドに敏感な世代を意識しております。
――なかでもイチオシの商品などあれば教えてください。
2025年10月展開商品の中でのイチオシは「ノンノン」のダイカットポーチとふわふわ巾着でございます。こちらは2025年1月に「スンスン」デザインで発売した際に非常に大きな反響をいただいた人気アイテムで、今回は「ノンノン」を新たに採用いたしました。特に巾着は、ぬいぐるみのような立体感と、ふわふわとした手触りにこだわっており、コレクションとしても日常使いとしても楽しんでいただける仕上がりになっております。
――「パペットスンスン」×サンキューマートのコラボレーション雑貨展開に向けて苦労した点などあれば、教えてください。
「パペットスンスン」の独特な世界観を忠実に再現するため、色味の細かな調整には特に苦労いたしました。何度も改良を重ねることで、商品化できるクオリティまで高めることができました。
――「パペットスンスン」と2022年からコラボしていると思いますが、ユーザーからの声を教えてください。
初めて「パペットスンスン」とコラボレーションした2022年には、SNSを中心に予想以上の反響をいただきました。特に「429円で『パペットスンスン』のグッズが買えるのがうれしい」というコメントが多く寄せられ、サンキューマートの価格設定ならではの魅力をあらためて実感いたしました!
これからやってくる寒い冬も「パペットスンスン」で癒やされちゃおう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【イメージ】癒やしグッズがたくさん
「パペットスンスン」は〈トゥーホック〉に住んでいる6歳のパペットで、日々の出来事を投稿したSNSが人気を集めている。漫画や動画はもちろん、フジテレビ系「めざましテレビ」での放送開始やアーティストデビューなど、まさに今をときめく話題のキャラクターだ。
サンキューマートでは2022年よりコラボ商品を展開しており、2025年8月の第3弾発売時には「かわいすぎる」「どの商品も429円でうれしい」といった投稿がSNSで賑わい、大好評を得た。
今回は秋冬にピッタリなもこもこアイテムを中心に、「スンスン」に加え、「ノンノン」や「ゾンゾン」も登場する全17アイテムを展開する。
■店頭販売について
販売開始日：2025年10月中旬より、店舗ごと・アイテムごとに入荷次第、販売開始
販売場所：サンキューマート各店舗
※地域によっては販売日が異なることがある。最新の入荷情報は各店舗のX(旧Twitter)で確認を。
※商品の仕様は予告なく変更する場合がある
■くすみピンク×ブルーで大人かわいい！推し活にも日常にも大活躍の全17アイテムをラインナップ
今回のデザインは、ピンクとブルーを落ち着いたトーンで組み合わせた“くすみカラー”がポイントだ。推し活シーンにはもちろん、普段使いのアイテムとしてもなじみやすいよう、かわいさの中に大人っぽさを感じられるデザインに仕上げた。
大切な推しの“ぬい”を持ち運べるクリア素材の「ぬいポーチ」や、冷え込む季節にうれしい「もこもこソックス」「ウエストウォーマー」など、ALL429円のプチプラで展開する。
■商品ラインナップ
全商品429円 ※一部アイテムはよりどり2点で429円
・手袋、ウエストウォーマー、ふわふわ巾着／各429円
寒くなるこれからの季節にピッタリなアイテムも展開する。手袋、ウエストウォーマーは機能性はもちろん、「スンスン」のワンポイント刺しゅうもポイントだ。大人でもさり気なく日常に取り入れられる、シンプルなデザインを採用した。「スンスン」デザインが大人気のふわふわ巾着に、今回は「ノンノン」も登場する。
・コインケースキーホルダー、CDキーホルダー、チェキ収納ケース／各429円
コインケースキーホルダーは100円玉がサッと取り出せるため、人気のガチャ活にも便利なアイテムだ。CDキーホルダーは本物のCDをそのまま小さくしたようなデザインで、実際のCDのようにケースからディスクを取り出すことができる。推し活に便利なチェキ収納ケースは、平成っぽさがかわいいラメ入りデザインだ。
■担当者に聞く！待望の新作コラボレーションの狙い
人気キャラクター「パペットスンスン」とサンキューマートの最新コラボレーションについて、担当者に話を聞いてみた。
――「パペットスンスン」×サンキューマートのコラボレーション雑貨展開の意図について教えてください。
サンキューマートでは、毎週キャラクターとのコラボレーション企画を展開しており、定期的にお客様アンケートを通じてコラボ希望のキャラクターを募集しております。なかでも「パペットスンスン」は特にご要望が多く、SNSでも大きな話題を集めていたことから、ぜひご一緒させていただきたいと考えました。ターゲットは10代〜20代の若年層を中心に、トレンドに敏感な世代を意識しております。
――なかでもイチオシの商品などあれば教えてください。
2025年10月展開商品の中でのイチオシは「ノンノン」のダイカットポーチとふわふわ巾着でございます。こちらは2025年1月に「スンスン」デザインで発売した際に非常に大きな反響をいただいた人気アイテムで、今回は「ノンノン」を新たに採用いたしました。特に巾着は、ぬいぐるみのような立体感と、ふわふわとした手触りにこだわっており、コレクションとしても日常使いとしても楽しんでいただける仕上がりになっております。
――「パペットスンスン」×サンキューマートのコラボレーション雑貨展開に向けて苦労した点などあれば、教えてください。
「パペットスンスン」の独特な世界観を忠実に再現するため、色味の細かな調整には特に苦労いたしました。何度も改良を重ねることで、商品化できるクオリティまで高めることができました。
――「パペットスンスン」と2022年からコラボしていると思いますが、ユーザーからの声を教えてください。
初めて「パペットスンスン」とコラボレーションした2022年には、SNSを中心に予想以上の反響をいただきました。特に「429円で『パペットスンスン』のグッズが買えるのがうれしい」というコメントが多く寄せられ、サンキューマートの価格設定ならではの魅力をあらためて実感いたしました!
これからやってくる寒い冬も「パペットスンスン」で癒やされちゃおう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。