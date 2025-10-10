タグ・ホイヤー×ニューバランス♡最先端の美と機能を纏う限定コラボ

スイスの高級時計ブランド タグ・ホイヤーと、アスリートから愛される ニューバランスがコラボレーションし、「TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Edition」と「TAG Heuer & New Balance FuelCell SuperComp Elite v5」を発表。クラフツマンシップとスポーツスピリットを融合させました♡

進化したテクノロジーとミニマルな美



コネクテッドウォッチ第5世代となる TAG Heuer Connected Calibre E5 40MM x New Balance Editionは、タグ・ホイヤー独自開発の「TAG Heuer OS」を搭載。

高精度な心拍数モニタリングやデュアルバンドGPS、睡眠トラッキングなど、トレーニングを支える機能が満載です。

40mmケースはグレード2チタン製で軽量かつ堅牢。マットな質感がランニングシーンにも映える洗練されたデザインです。価格は297,000円（税込）。

足元も主役♡軽さと反発力が魅力



TAG Heuer & New Balance FuelCell SuperComp Elite v5

コラボレーションシューズ TAG Heuer & New Balance FuelCell SuperComp Elite v5は、軽さと反発力を兼ね備えたFuelCellミッドソールとカーボンファイバープレートを搭載。

ディープバイオレットのカラーリングが、ウォッチとの統一感を演出します。8mmドロップ仕様で、快適なフィット感と推進力を両立。ランニングのパフォーマンスを高める一足です。

ランナーを支える専用トレーニングプラン



TAG Heuer Connectedアプリには、初心者からマラソン完走を目指すランナーまで対応する6種類の ニューバランス独自のトレーニングプランを搭載。

スマートフォンとウォッチが連携し、日々の進捗を管理。視覚的なガイドやペースフィードバックで、理想的なランニングをサポートします。

特別な瞬間を、手元と足元から



走る時間をもっと自分らしく、美しく楽しみたい人へ。 タグ・ホイヤーと ニューバランスが贈るこの限定コレクションは、テクノロジーと情熱を一つにしたランナーの新たな相棒です。

軽やかに、そして力強く目標に向かうあなたを、腕元と足元から後押ししてくれます♡ 毎日のランニングがもっと特別な時間になるはずです。