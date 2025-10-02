男性不妊が発覚「2年間、妻に頑張らせていたのは俺」苦悩した夫が「離婚」を提案したワケ【作者に聞く】
ぺ子さん(@peko_comic)はX(旧Twitter)にて、妻が不妊治療を続けるも子どもを授からず、不妊検査で原因が夫にあると判明し、夫が離婚を告げるという『原因は、俺…？』という作品を投稿し、注目を集めている。今回は、本作が誕生したきっかけや裏話についてぺ子さんにインタビューした。
■男性不妊が判明した夫の葛藤
本作は、Instagramのフォロワーが自身の男性不妊の経験を「もしよかったら漫画にしてください」と話してくれたことがきっかけで生まれたという。フィクションを交えながらも、フォロワーの体験談を基に描かれている。
妻が不妊治療をしていたにもかかわらず、夫が離婚を告げたことについて、「あまりにも勝手だ！逃げだ！」と思われる人も多いかもしれない。しかしぺ子さんは、この「離婚しよう」という言葉には、男性の様々な想いが混ざっていると分析する。
不妊検査で初めて子どもを授かれない原因が自分にあると知った夫。その原因は治療しても授かるかわからない珍しいものであり、これから多額の費用と時間をかけてもいいのかと悩む。2年間も頑張っていた妻に対し、どこか他人事だった自分を責め、子どもを望む妻が自分と一緒にいても幸せになれない可能性が高いと考え、悩み抜いた末に出た答えが「離婚しよう」だったのだろうと、夫の複雑な心境を代弁した。
■「相手を思いやる気持ち」と不妊治療の現実
子どもができない原因を妻にあると決めつけていた夫について、ぺ子さんは「ただ単に、不妊についてよく知らなかったのが大きな要因だろうな、と思った」と語る。夫が2年間も不妊検査をしなかった理由として、病院側が検査を勧めていなかったことや、夫婦間の「妊活はゆったりでいいよね」という話し合いもあったのではないかと推測した。
不妊の原因が自分にあると知った夫は、「精子が1匹もいない」という事実と、「2年間自分が原因だったのに妻に不妊治療を頑張らせてしまっていた」という事実にショックを受けていたようだ。
■不妊治療を経て、夫婦の絆が深まった夫婦も
不妊治療中の読者へのメッセージとして、ぺ子さんは「不妊治療は、本当に夫婦で意見がぶつかり合うと思う。どちらか一方の意思が強くてもうまくいかないものだ」と語る。
また、本作を投稿した際、多くのコメントは主人公の男性を非難する声が多かったが、体験者の妻は夫を責めることは一切なかったという。「それどころか、旦那様を励ましつつ、ときには明るく振る舞ったりしながら、自身の気持ちを旦那様に伝えていった。これは、不妊治療の前から築かれている夫婦の絆、そして愛情があってこそのお2人のご関係なのだな、ということがひしひしと伝わってきました」と、夫婦の強い絆に感銘を受けた様子を明かした。
不妊治療を経て、夫婦の絆が深まったご夫婦もいる。ぺ子さんは、「子どもができてもできなくても、皆様が幸せな道を歩めるような未来を私も願っています」と、読者に温かいメッセージを送った。
※この記事は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
