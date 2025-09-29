「私が臭いから…」祖母から「臭い」「ゴミだと思った」と言われ続けた少女が家族を捨てて幸せに…！【作者に訊く】
子供に無関心な父親と「臭い」「ゴミだと思った」など毒しか発しない祖母に育てられた主人公が、自分のために家族と決別するまでを描く漫画家 小野寺こころ(@onoderaKOKORO8)さんの「だんしゃり」に、7.2万いいねと1.2万リポストがついている。今回は、本作を描いた背景など、制作への思いを小野寺こころさんにインタビューした。
■心に響く物語を描く若手作家・小野寺こころさんの創作の源泉
小野寺さんがはじめてちゃんと原稿を完成させたのは高校1年のときだという。「高2になり、ショート漫画がいくつかあったので『せっかくやし持っていってみるか〜』と、京まふ(京都国際マンガ・アニメフェア)の出張編集部に行き、たまたまサンデー編集部に持っていったのがはじまりです」と、漫画制作の原点について教えてくれた。
家庭環境を題材にした本作「だんしゃり」には小野寺さん自身の実体験が反映されているようで、「親に読まれたら苦い顔されるんだろうなぁ、って感じです」と明かす。また、作品化の過程について「嫌な出来事やトラウマと向き合わないといけなくなるので、できる範囲で自分に優しくしようとはしています」とも述べている。
本作以外にも「ららばい」「レンコンになりたい」などの短編漫画をSNSで発表し、いずれも大きな反響を呼んでいる。そのなかでも「ららばい」は、コミティアで販売した自費出版のため、自由度が高い。制作時のポイントについて、小野寺さんは「ふと鬱だなと気づくとき、いつも普通に聞いている音が異常に大きく聞こえたり、不快、不安感が増すので、それらを伝えるならあまりセリフがない方がいいと思いました」と語る。
実体験に根差したエピソードと、そこから紡がれる救いの物語。小野寺さんの作品は、読者に深い共感を呼び起こし、胸に残る余韻を与える。
■取材協力：小野寺こころ(@onoderaKOKORO8)