“サンリオ新ユニット”初の体験型イベントが渋谷で開催！ 「チアリステイルズと一緒にいっぽ展」8．11から
サンリオキャラクターのマロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんによる新ユニット“チアリステイルズ”初の体験型イベント「チアリステイルズと一緒にいっぽ展」が、8月11日（火・祝）〜8月23日（日）の期間、東京・渋谷にある渋谷キャスト スペースで開催される。
【写真】チアリステイルズとピクニックへ出発！ 体験型イベントの詳細
■入場無料の体験型イベント
今回開催される「チアリステイルズと一緒にいっぽ展」は、来場者がチアリステイルズの4にんと出会いながらお花畑を目指して進み、一緒に“いっぽ”を踏み出す体験ができる入場無料の体験型イベント。
会場内では、ぼんぼんりぼんと出会い、ウィッシュミーメル、ウサハナ、マロンクリームと待ち合わせをしながらピクニックへ向かうというストーリーに沿って、チアリステイルズが語りかけてくる演出や、各キャラクターの個性を表現したフォトジェニックな空間が楽しめる。
また、来場者は先着で数量限定の「クリアフレームカード」がもらえるほか、サンリオ公式アプリ「Omoide Badge（オモイデバッジ）」で各エリアのバッジを集めてコンプリートするとオリジナルデザインの「ステッカー」もプレゼントされる。
なお、チアリステイルズは、「4つのしっぽと一緒にいっぽ」をコンセプトに、好きなことを大切にしながら前に進むみんなの“いっぽ”を応援するために今年の6月に活動を始動した、個性豊かな“うさぎ”4キャラクターによるユニットだ。
【写真】チアリステイルズとピクニックへ出発！ 体験型イベントの詳細
■入場無料の体験型イベント
今回開催される「チアリステイルズと一緒にいっぽ展」は、来場者がチアリステイルズの4にんと出会いながらお花畑を目指して進み、一緒に“いっぽ”を踏み出す体験ができる入場無料の体験型イベント。
また、来場者は先着で数量限定の「クリアフレームカード」がもらえるほか、サンリオ公式アプリ「Omoide Badge（オモイデバッジ）」で各エリアのバッジを集めてコンプリートするとオリジナルデザインの「ステッカー」もプレゼントされる。
なお、チアリステイルズは、「4つのしっぽと一緒にいっぽ」をコンセプトに、好きなことを大切にしながら前に進むみんなの“いっぽ”を応援するために今年の6月に活動を始動した、個性豊かな“うさぎ”4キャラクターによるユニットだ。