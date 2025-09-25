¡Ø²ø½ÃÁí¿Ê·â¡Ù¥à¡¼¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¥´¥¸¥é(1968)¡×¤È¡Ö¥â¥¹¥éÍÄÃî¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²ø½ÃÁí¿Ê·â¡Ù¤è¤ê¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º ²ø½ÃÁí¿Ê·â¥»¥Ã¥È¡×(4,950±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º ²ø½ÃÁí¿Ê·â¥»¥Ã¥È¡×(4,950±ß)
¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¤·Á¤ÈºÌ¿§É½¸½¤ÇÎòÂå¤Î¥´¥¸¥éºîÉÊ¤Î²ø½Ã¤òÂ³¡¹Î©ÂÎ²½Ãæ¤Î¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥à¡¼¥Ó¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤è¤ê¡¢1968Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²ø½ÃÁí¿Ê·â¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥´¥¸¥é(1968)¡×¤È¡Ö¥â¥¹¥éÍÄÃî¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¥´¥¸¥é(1968)¡×¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥´¥¸¥é¤Î»Ñ¤ò¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÂ¤·Á¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇºÆ¸½¡£¾¼ÏÂ¥´¥¸¥é¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÂç¤¤ÊÌÜ¤ä°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿ÏÓ¤ä¼ê¤ÎÂ¤·Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥â¥¹¥éÍÄÃî¡×¤Ï¡¢´°Á´¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÎ©ÂÎ²½¡£ÂÎÉ½¤ÎºÙ¤«¤Ê±úÆÌ¤äÂÎ¤ÎÎ¢Â¦¤Þ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÂ¤·Á¤ò»²¹Í¤ËºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥´¥¸¥é(1968)¡×¤Ï¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÂÎ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òºÆ¸½¡£¡Ö¥â¥¹¥éÍÄÃî¡×¤â¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Á´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¤â¤¦°ì¿§²Ã¤¨¤Æ¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TM ¡õ ¡ÊC) TOHO CO., LTD.
