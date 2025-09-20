晴れの日も、雨の日も。遮熱もはっ水も、スマートにこなす一本【ダブリューピーシー】の日傘がAmazonに登場中‼
シンプルで大人可愛いコンパクト日傘「切り継ぎタイニー」がサイズアップ【ダブリューピーシー】の日傘がAmazonに登場!
ダブリューピーシーの日傘は、完全遮光100パーセント、UVカット率100パーセント、UPF50＋――日差しを徹底的に遮る高機能折りたたみ日傘が、親骨53センチのゆったりサイズで登場。切り継ぎタイニーのデザインをそのままに、より広い面積でしっかりと紫外線をブロックする。
全カラーで遮光率・UVカット率ともに100パーセントを実現し、強い日差しの下でも肌を守る安心感。遮熱性にも優れており、暑い夏の熱中症対策としても頼れる一本となっている。
晴雨兼用仕様で、はっ水防水加工を施しているため、急な雨にも対応可能。ただし激しい雨や長時間の使用では雨漏りや色落ちの可能性があるため注意が必要。デザインの特性上、完全な防水ではない点も理解しておきたい。
開閉は手開きのイージーオープン仕様。ポキポキ折る必要がなく、スムーズに開閉できるため、ストレスなく使える。コンパクトに折りたためるため、バッグに入れて持ち歩きやすく、日常使いにも旅行にも最適。
おしゃれと機能性を両立した、夏の必需品。
