Maison de FLEUR×月間いちご新聞♡創刊50周年を祝う特別コレクション

Maison de FLEURが、サンリオの機関紙「月間いちご新聞」創刊50周年を記念した特別なコラボレーションアイテムを発売します。いちごの王さまをはじめ、ハローキティやマイメロディなど人気キャラクターたちが集結。バッグやポーチ、チャームなど全10型がラインアップし、甘くキュートな世界観をお届けします♡ファン必見のコレクションです。

Maison de FLEUR×月間いちご新聞の特別コラボ

今回のコラボは、月間いちご新聞の創刊50周年を記念したスペシャルな試み。

Maison de FLEURに初登場する「いちごの王さま」をはじめ、ハローキティやマイメロディなどサンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろい。

赤いリボンやいちご柄のモチーフをあしらった限定アイテムは、見ているだけで心が弾みます。

全10型のラインアップをご紹介

いちごショルダーバッグ

価格：13,200円

カラー：Red

いちごポーチ

価格：4,700円

カラー：Red

いちごチャーム

価格：3,700円

フリルトートバッグ

価格：7,000円

カラー：Ivory／Pink Beige

販売されるアイテムは全10型。バッグやポーチには、いちごの王さまの王冠モチーフや限定裏地デザインを採用。

さらに、ふわふわ素材やフリルをあしらったディテールで、可愛さと実用性を兼ね備えた仕上がりになっています♪

発売日・購入場所について

発売日は9月23日（火）、ECサイトでは前日の9月22日（月）20時から販売がスタートします。

販売場所は全国のMaison de FLEUR店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」、そしてZOZOTOWN。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

甘くて特別な50周年記念アイテムを手に入れて♡

Maison de FLEURと月間いちご新聞のコラボレーションは、50周年を祝うにふさわしい華やかでキュートなコレクション。

サンリオキャラクターたちの魅力とMaison de FLEURの上品なデザインが融合した特別なアイテムは、持っているだけで心まで弾むような存在です。

大切な記念の年にしか手に入らない限定アイテムを、この機会にぜひチェックしてみてください♡