日焼け止めを塗るのも面倒なあなたに！【Wpc.】の晴雨兼用折り畳み傘がAmazonで好評販売中！性別問わず日傘は必要だ‼
生命直結暑さ対策‼スリムサイズの【Wpc.】の晴雨兼用折り畳み傘がAmazonで売り出し中！ポータブル日陰を手に入れよう‼
Wpc.から、重さ約190グラム/収納時の横幅約5センチメートルと、大きさと軽量を兼ね備えたスリムなフォルムの晴雨兼用傘が登場！軽量でありながら、開いた時の直径は約90センチメートルと男性でもしっかりカバーしてくれるサイズ感を実現。ワンアクションでスムーズに開閉できる、便利な逸品だ。
「【Wpc.】【2025】男の晴雨兼用傘 日傘 IZA Type:LIGHT ＆ SLIM オフ×ブラック [遮光率100%・UVカット率100%・UPF50＋・遮熱] 折りたたみ傘 親骨55cm 軽量 通勤 通学 旅行 カジュアル 男性 メンズ ZA007-972-102」はコンパクトサイズながらしっかりした直径の折りたたみ傘だ。晴雨兼用のため、鞄に1本入れておけば安心のグッズだ。
スリムサイズで省スペース。カラビナ付きのため、リュックサックやビジネスバッグに引っかけておくこともできる。
生地裏面のコーティングにより、圧倒的な遮熱効果を発揮。炎天下でも体感温度が大幅に下がる。また、体感温度が下がることで汗の量も大幅に低減し、汗ジミなどを抑えて快適に過ごせる。
紫外線も100%カット。勿論日焼けも防いでくれる。性別問わず、暑さ対策をしないと生命に関わるこの夏。日差しにも突然の雨にも対応できる1本を鞄に入れて、快適な夏を過ごそう！
