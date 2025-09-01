イチローの球威にファン驚愕「打てないよね」

衰えることのない直球に、ファンは驚きの声を上げていた。「SATO presents 高校野球女子選抜 vs イチロー選抜 KOBE CHIBEN」が31日、バンテリンドームで行われた。「1番・投手」で出場したイチロー氏は9回を1人で投げ抜き、完封勝利を飾った。

立ち上がりはスタジアムが騒然となった。初回の初球をまさかの死球にするなど、2死球を与えるてしまった。しかし以降は立ち直り、2回から7回2死まで走者を許さず、毛利瑠花捕手（岐阜第一）の中前打がこの試合で浴びた唯一の安打だった。

最後の打者を三振に仕留め、計14奪三振での完封劇を披露。最速は135キロを計測する投球に「投手イチローすごいな」「最後まで球速が衰えなかったのはすごいわ」「歳考えると変わらないってこと自体とんでもないことだよな」「かっこよすぎる」「ピッチャーイチローめちゃくちゃかっこいい」などの声が飛んでいた。

さらには「イチローさん、バッチリ決めた二刀流」「来年はジーターとか参加してほしいな」「女子高生が簡単に130キロは打てないよね」「野球はプロや甲子園だけではないのだ」「そこら辺のオッサンに混じって草野球もやって欲しい」など、期待を高めていた。（Full-Count編集部）