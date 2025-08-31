ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¸å¤ÏµÙÍÜÆü¤Ê¤·¤Ç¡ÖDH½Ð¾ì¡×¡¡»Ø´ø´±ÌÀ¸À¡Ä¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤Ï5²ó¤¬¾å¸Â
»Ø´ø´±¤¬»î¹çÁ°¤ËÌÀ¸À
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÀïÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤ò9·î3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤À¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£¼¡²ó¤â5²ó¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬ÌÚÍËÆü¤ËDH¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅÐÈÄÍâÆü¤âµÙ¤Þ¤ºDH¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Á°¡¹²ó¤ÎÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ç¤ÏÍâÆü¤òµÙÍÜÆü¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤»¤º¡¢Á°²óÅÐÈÄ¤Î27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÏÍâÆü¤Ë»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤Ç749Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÄÏ¤ó¤À¡£·×87µå¤Ç9»°¿¶¤òÃ¥¤¦²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ663Æü¤Ö¤êÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤Ï11»î¹ç¤Ç32²ó1/3¤òÅê¤²¡¢44Ã¥»°¿¶¡£1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.18¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë