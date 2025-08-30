元陸上自衛官で、過去にイラク先遣隊長として復興業務を指揮した「ヒゲの隊長」として知られ、７月の参院選で落選した前自民党参院議員・佐藤正久氏が３０日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に出演。石破茂首相への恨み節を繰り出しまくった。

イラク先遣隊派遣の際、石破氏は防衛庁長官だった。佐藤氏は「世論はイラク派遣反対の声が高まっていた。防衛省の正門には反対な人がいっぱい集まっていた（デモをしていた）」と２００３年１２月の日本出発の際を振り返り、「我々は家族と涙の別れをして、多くの隊員が遺書を書いた。涙の別れの後、直前に（石破）大臣（※当時は長官）が、もめ事を避けるために（正門でなく）裏門から出なさい、と。我々の名誉や誇りは、家族の思いはどうするんだ、と」と当時を振り返り激怒。

結局、自民党議員が石破氏に詰めより、猛反対。直前に裏門ではなく、堂々と正門から出ることになったことを説明し、「もともともめ事とかから逃げようとする性格。イラクに自分から視察に行きたいといって３回ドタキャン。だったら始めから言わなきゃいいのに。米軍とかみんな準備したのに、行かない、３回も」と恨み節は止まらず、石破首相は「責任を取らない」「トップの器ではない」と批判していた。