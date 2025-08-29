デコピンが“2足立ち”を披露

まさかの映像だった。ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）に自身のインスタグラムを更新。“2足立ち”する愛犬デコピンの映像を投稿すると、LAメディアも一斉速報している。

大谷は前日27日（同28日）のレッズ戦で5回1失点9奪三振の好投を見せ、749日ぶりの勝利投手になった。ちょうど13連戦の最終日で、この日はオフだった。大谷は休養日になるとデコピンに関する投稿を行うのが恒例だが、この日は“スキル”を見せていた。

デコピンは尻尾をふりふりさせ、スッと立ち上がった。前足を器用に畳みながら、しばらく後ろ足だけで立っている。そして、カメラを覗き込むつぶらな瞳はいつも通りの愛らしいものだった。

大谷の投稿をLAメディアも一斉報道した。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」は公式X（旧ツイッター）を更新し、「デコイは新しい技を覚えた？ ショウヘイ・オオタニのインスタグラムから」と綴れば、ドジャース専門サイト「ドジャース・ビート」は大谷の投稿から3分後にXで「ショウヘイ・オオタニがインスタグラムに新しいデコイの映像を投稿した」とポストしている。（Full-Count編集部）