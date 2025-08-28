5回で87球「勝利を記録できない可能性がある」

【MLB】ドジャース 5ー1 レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

“あと1人”、走者を許せば初勝利はお預けだった。ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、5回9奪三振1失点で移籍後初勝利を飾った。試合後、デーブ・ロバーツ監督が語ったのは、球数の制限だった。

大谷は初回のマウンドでは、先頭フリードルに初球を左前打とされたが、マルテとデラクルーズを空振り三振に仕留めるなど無失点で終えた。2回には1死から連続四球を与え、2つの暴投で1死二、三塁のピンチを招いたが、それでも2者連続三振を奪って窮地を脱した。

3回にはソロを被弾したが、4回、5回以降は3者凡退に。87球を投げて2安打1失点、2与四球、9奪三振だった。

試合後、ロバーツ監督は「投球数の関係で、あと1人で勝利を記録できないところだった。なので、勝利を記録することができてよかった。彼のことを思うとハッピーだし、間違いなくチームとしても勝利を挙げることができて同じ気持ちだ」とコメント。ギリギリで初勝利を掴んでいた。（Full-Count編集部）