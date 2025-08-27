「脇汗が気になる」「下着が透けたくない」困っている人におすすめの「GUNZE」高機能インナーがセールに【Amazon】

まだまだ暑さが残るこの季節、汗のケアに悩む方も多いのではないでしょうか。今回はメンズインナーの大定番、GUNZEのアイテムをご紹介。下着の透けや脇汗など、それぞれの悩みに特化した機能的なアイテムがそろっています。また、現在Amazonでは 「Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」 が2025年8月28日まで開催中。お得に購入できるチャンスです。

汗が気になる人に最適。Tシャツ専用インナーシャツの汗パット強化版

縫い目なしで快適。脇パッド付きのTシャツ専用インナーシャツ

下着を透けさせたくない人におすすめ。Tシャツ専用インナーシャツ 2枚組

部屋着にも最適。厚手で型崩れしにくい生地のTシャツ

綿100%でやさしい着心地。抗菌防臭の長袖インナーシャツ 2枚組

厚手で型崩れしにくい。しっかりした生地のVネックTシャツ 3枚組

オールシーズン着用できる。優しい肌触りと絶妙なフィット感で着心地抜群

色やラインが透けにくい。脇パッド付の深Vインナー

身体をやさしく包み込み、絶妙なフィット感のインナーシャツ

シリーズ累計出荷枚数200万枚突破の大ヒットインナーシャツ

一枚でも着用できる。丈夫な天竺編みのサーフシャツ

