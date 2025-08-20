ザ・リッツ・カールトン大阪で叶う、Cath Kidstonの世界観あふれるアフタヌーンティー
英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston」と、五つ星ホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」が夢のコラボレーション♡9月8日(月)から始まるアフタヌーンティーでは、人気テキスタイル“Bows & Rose”をテーマにしたスイーツやセイヴォリーが登場します。さらに限定カラーのポーチ付きプランやステッカー特典もご用意♪優美な空間で、可憐なティータイムをぜひ体験してみて。
限定アートを纏ったスイーツの数々
スイーツはエグゼクティブペストリーシェフ、フレデリック・モローが手掛けた5種類。
中でも注目は「モンブラン ローズ ダージリン」。花びらを重ねて仕上げたローズピンクのビジュアルはまさに芸術品。
さらに「アップル ブランマンジェ」や「ローズフレーバーのパンプキンチーズケーキ」など、秋らしさと華やかさを兼ね備えたラインナップが揃います。
秋の味覚を盛り込んだセイヴォリーと焼き菓子
セイヴォリーは、ズワイガニやトリュフ、ローストビーフなど旬の味覚を取り入れた贅沢な4種。
さらに、シナモンくるみいちじくスコーンや栗とグランマルニエのマドレーヌなど、焼き菓子も充実。
クロテッドクリームとカシス紫蘇ジャムを添えて楽しめば、英国さながらの本格的なティータイムを堪能できます。
プラン詳細と限定特典
開催期間：9月8日(月)～11月13日(木)
時間：12:00PM～7:00PM
場所：ザ・リッツ・カールトン大阪 1階「ザ・ロビーラウンジ」
価格：
・アフタヌーンティー 7,800円(税込)
・オリジナルポーチ付きプラン 9,800円(税込)
・シグネチャーアフタヌーンティー（シャンパーニュ＋マカロン付き）12,000円(税込)
ステッカーセット
オリジナルポーチ
ご利用の方には、Cath Kidstonルクア大阪店で使用できるステッカー引換券もプレゼント。数量限定なのでお早めの予約がおすすめです。
英国ムード漂う特別なティータイムを
ジョージアンスタイルの館内に流れるピアノの調べと共に楽しむ、Cath Kidston×リッツ・カールトン大阪のアフタヌーンティーは、まさに非日常のひととき。
フェミニンな世界観に包まれながら、季節の味覚や限定ポーチ、ステッカー特典まで堪能できる贅沢なプランです。秋のご褒美に、大切な人と訪れてみてはいかがでしょうか♪