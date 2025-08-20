ザ・リッツ・カールトン大阪で叶う、Cath Kidstonの世界観あふれるアフタヌーンティー

英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston」と、五つ星ホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」が夢のコラボレーション♡9月8日(月)から始まるアフタヌーンティーでは、人気テキスタイル“Bows & Rose”をテーマにしたスイーツやセイヴォリーが登場します。さらに限定カラーのポーチ付きプランやステッカー特典もご用意♪優美な空間で、可憐なティータイムをぜひ体験してみて。

限定アートを纏ったスイーツの数々

スイーツはエグゼクティブペストリーシェフ、フレデリック・モローが手掛けた5種類。

中でも注目は「モンブラン ローズ ダージリン」。花びらを重ねて仕上げたローズピンクのビジュアルはまさに芸術品。

さらに「アップル ブランマンジェ」や「ローズフレーバーのパンプキンチーズケーキ」など、秋らしさと華やかさを兼ね備えたラインナップが揃います。

秋の味覚を盛り込んだセイヴォリーと焼き菓子

セイヴォリーは、ズワイガニやトリュフ、ローストビーフなど旬の味覚を取り入れた贅沢な4種。

さらに、シナモンくるみいちじくスコーンや栗とグランマルニエのマドレーヌなど、焼き菓子も充実。

クロテッドクリームとカシス紫蘇ジャムを添えて楽しめば、英国さながらの本格的なティータイムを堪能できます。

プラン詳細と限定特典

開催期間：9月8日(月)～11月13日(木)

時間：12:00PM～7:00PM

場所：ザ・リッツ・カールトン大阪 1階「ザ・ロビーラウンジ」

価格：

・アフタヌーンティー 7,800円(税込)

・オリジナルポーチ付きプラン 9,800円(税込)

・シグネチャーアフタヌーンティー（シャンパーニュ＋マカロン付き）12,000円(税込)

ステッカーセット

オリジナルポーチ

ご利用の方には、Cath Kidstonルクア大阪店で使用できるステッカー引換券もプレゼント。数量限定なのでお早めの予約がおすすめです。

英国ムード漂う特別なティータイムを

ジョージアンスタイルの館内に流れるピアノの調べと共に楽しむ、Cath Kidston×リッツ・カールトン大阪のアフタヌーンティーは、まさに非日常のひととき。

フェミニンな世界観に包まれながら、季節の味覚や限定ポーチ、ステッカー特典まで堪能できる贅沢なプランです。秋のご褒美に、大切な人と訪れてみてはいかがでしょうか♪