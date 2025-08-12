荷物が多い学生の強い味方！【チャンピオン】の大容量リュックが毎日を変えるスクールアイテムとしてAmazonで販売中！
通学も推し活もひとつで完結！【チャンピオン】のスクールリュックが使いやすさ抜群でAmazonで販売中！
ブラックベースに、立体的でカラフルなシリコンワッペンがかわいいリュック。制服にも私服にも合わせやすいデザイン。B4サイズ収納可能で、大きめの教科書やプリントも余裕をもって収納可能。また、15.6インチPCが収納できるPCポケット付き。PCポケットには、クッション素材を使用しているので、PCケースに入れず直接収納可能。中身の見えるメッシュファスナー付きポケットが、フロントに付いている。推し活のグッズや、お気に入りのグッズを見せて、バッグを可愛くするのもポイント。
B4サイズ対応＆リフレクトテープ付きで安全性も考慮。大きめフロントポケットにはペットボトルやスパイクもすっきり収納できる。
教科書やノートはもちろん、部活道具や15.6インチPCも余裕で収納できる大容量設計。荷物が多い日でもこれひとつで対応可能。
シリコン製のロゴワッペンがアクセント。制服にも私服にも合わせやすく、通学や日常使いにぴったりなデザインが魅力。
通気性に優れた背面メッシュで夏場でも蒸れにくく、長時間背負っても快適。ショルダーベルトは長さ調整も可能。
