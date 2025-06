オープンソースであることをウリにしたゲーム開発のためのキット「DeskHog」が公開されています。市販のコンピューターを3Dプリントできるケースに内蔵したもので、部品さえあれば誰でも自宅で作ることができます。DeskHog - A developer toy from PostHoghttps://posthog.com/deskhogDeskHogは「ESP32-S3 Reverse TFT Feather」というボードを内蔵したキットです。このボードと、3Dプリント可能なケースを組み合わせてできあがったものが「DeskHog」と呼ばれています。完成版には、240x135カラーTFTディスプレイ、10時間駆動のバッテリー、LEDライトなどが搭載されます。

詳しい仕様は以下の通り。プロセッサESP32-S3 デュアルコア 240MHzメモリ4MBフラッシュ、2MB PSRAM512KB SRAM 画面1.14インチカラーIPS TFT240x135ピクセル接続性 2.4GHz Wi-Fi(802.11b/g/n)Bluetooth LE (BLE) 電源とバッテリー USB Type-C / LiPoバッテリー充電機能内蔵、MAX17048モニター低消費電力スリープ(40〜50µA) 拡張性STEMMA QT (I²C)FeatherWing CompatibleSerial Debug Pin筐体カスタム3Dプリント(PETG)オープンソースファイルが利用可能 入力 ユーザー触覚ボタン x 3リセットボタンとDFUボタン 寸法約70mm x 40mm x 15mmケースとファームウェアはオープンソースで公開されており、好きなゲームを自由に開発することができ、コミュニティメイドのゲームを遊ぶことも可能です。「ポン」や「フラッピーバード」は遊べますが、「Doom」は「取組中」とのこと。ゲームは「POG:Pong(ポン)だが、名前は違う。トイレで遊ぶのに最適。らしい」「IDLEHOG:放置クリッカーゲーム。株主価値の向上を目的としたゲーム」「ノッチャゴッチ:これを本当の名前で呼んだら訴えられるんじゃないかとちょっと心配だった」などいくつかの作品があります。DeskHogキットは近日発売予定ですが、部品さえあれば今すぐ自分で3Dプリントできるとのこと。詳しくは以下のリポジトリで確認できます。GitHub - PostHog/DeskHog: A friend for your desk, a dedicated terminal for numbershttps://github.com/PostHog/DeskHog