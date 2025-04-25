[4.25 J2第11節](Ksスタ)

※19:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 2 大森渚生

DF 6 飯田貴敬

DF 36 板倉健太

DF 97 鷹啄トラビス

MF 3 大崎航詩

MF 10 前田椋介

MF 23 津久井匠海

MF 39 山本隼大

FW 7 渡邉新太

FW 44 奥田晃也

控え

GK 21 松原修平

DF 4 牛澤健

DF 27 沖田空

MF 8 齋藤俊輔

MF 14 杉浦文哉

MF 17 芦部晃生

MF 24 山崎希一

FW 22 久保征一郎

FW 25 多田圭佑

監督

森直樹

[ヴァンフォーレ甲府]

先発

GK 1 河田晃兵

DF 3 孫大河

DF 17 土屋巧

DF 40 エドゥアルド・マンシャ

MF 7 荒木翔

MF 11 熊倉弘達

MF 14 田中雄大

MF 19 宮崎純真

MF 20 遠藤光

MF 25 平塚悠知

FW 9 三平和司

控え

GK 97 東ジョン

DF 2 井上樹

DF 4 山本英臣

DF 22 小出悠太

DF 24 佐藤恵介

MF 6 小林岩魚

MF 16 林田滉也

FW 29 大島康樹

FW 44 内藤大和

監督

大塚真司