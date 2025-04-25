水戸vs甲府 スタメン発表
[4.25 J2第11節](Ksスタ)
※19:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 10 前田椋介
MF 23 津久井匠海
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 27 沖田空
MF 8 齋藤俊輔
MF 14 杉浦文哉
MF 17 芦部晃生
MF 24 山崎希一
FW 22 久保征一郎
FW 25 多田圭佑
監督
森直樹
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
DF 24 佐藤恵介
MF 6 小林岩魚
MF 16 林田滉也
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司
※19:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 10 前田椋介
MF 23 津久井匠海
MF 39 山本隼大
FW 7 渡邉新太
FW 44 奥田晃也
控え
GK 21 松原修平
DF 4 牛澤健
DF 27 沖田空
MF 8 齋藤俊輔
MF 14 杉浦文哉
MF 24 山崎希一
FW 22 久保征一郎
FW 25 多田圭佑
監督
森直樹
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 17 土屋巧
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 7 荒木翔
MF 11 熊倉弘達
MF 14 田中雄大
MF 19 宮崎純真
MF 20 遠藤光
MF 25 平塚悠知
FW 9 三平和司
控え
GK 97 東ジョン
DF 2 井上樹
DF 4 山本英臣
DF 22 小出悠太
DF 24 佐藤恵介
MF 6 小林岩魚
MF 16 林田滉也
FW 29 大島康樹
FW 44 内藤大和
監督
大塚真司