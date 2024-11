タバスコをもっと塗りやすく…？ 11月11日「TABASCOソースの日」制定で「ピザ専用ブラシ」開発！

11月11日を「TABASCOソースの日」に制定

ピザやパスタといったイタリア料理はもちろん、ハンバーグやカップ麺といったちょっと意外なものまで…。「TABASCO®ソース」は辛いだけでなく、素材の味を引き出し、深みをプラスする、どんな料理にも合うソース。1868年にアメリカ・ルイジアナ州エイブリー島で生まれた「TABASCO®ソース」は、150年以上原材料、製造方法をほとんど変えることなく製造され、世界195以上の国と地域、25か国の言語で販売。多くの人に愛されてきました。そんな「TABASCOソースの日」が、今年2024年から「11月11日」に制定されたそう。ピザ協議会が定める11月20日「ピザの日」を前に、ピザと相性抜群な“相棒”が4本並んだ様子を連想して制定されたんだとか。ただ、「TABASCO® ソース」をピザに使用したことがあるユーザー20人へヒアリングをしたところ、9割が「TABASCO® ソースをピザにかけるときに困った経験がある」と回答。うーん確かにピザ特有の三角形の形状が故に、「狙った場所にうまくかからない」、「ピンポイントにかかったところだけ辛い」といった記憶もなくはないかも…。そうした声への解決策として、「TABASCOソースの日」を記念し用意されたのがTABASCO® ソース専用ブラシ「THE PIZZA BRUSH by TABASCO® ソース」。独自の調査と緻密な計算の元導き出された毛先のおかげで振りかけたタバスコを隅から隅まで均等にTABASCO® ソースを塗ることができます。これならタバスコをもっと楽しむことができるかも。今回、この「THE PIZZA BRUSH by TABASCO® ソース」を使った新たなピザとTABASCO® ソースの相性を実際にお試しできるキャンペーンを、都内の大人気ピザ店の“Pizza Slice(代官山店、キャットストリート店、日本橋店)3店舗限定”にて11月11日から実施するとか。さらに購入者から抽選で5人(各店舗)には、実際にこの限定アイテムがプレゼントされるそうです!「お店に行けない…」という人でも、キャンペーンサイトから応募可能。TABASCOⓇソースの楽しみ方をコメントして応募すると、抽選で11人に「THE PIZZA BRUSH by TABASCO® ソース」をプレゼント。あのお菓子も良いけど、11月11日はピザと一緒に「TABASCO® ソース」も楽しんでみて!