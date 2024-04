SEVENTEEN、タイトル曲「MAESTRO」MV公開…強烈なビートとパフォーマンスに釘付け

SEVENTEENがベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」をリリースした。



SEVENTEENは本日(29日)午後6時、公式YouTubeチャンネルを通じてベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」のタイトル曲「MAESTRO」のミュージックビデオを公開した。



「17 IS RIGHT HERE」はSEVENTEENの過去、現在、未来が集大成になったアルバムだ。これにはタイトル曲「MAESTRO」をはじめ、ヒップホップチームのユニット曲「LALALI」、パフォーマンスチームのユニット曲「Spell」、ボーカルチームのユニット曲「青春賛歌」などの新曲4曲と、SEVENTEENの歴代の韓国アルバムのタイトル曲20曲と、日本アルバムのタイトル曲の韓国語バージョン8曲が収録される。そして、「Adore U(Inst.)」はデジタル音源でのみ聴くことができる。



タイトル曲「MAESTRO」は、強烈なビートとピアノサウンドが特徴的なダンスR&Bジャンルで、「多様な僕たちが集まり、僕たちの世界を指揮して、流れを主導する最高になろう」という意味が込められている。



SEVENTEENのベストアルバム「17 IS RIGHT HERE」は、この日午後6時、各音楽配信サイトを通じて発売された。