ローソンから、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO(いちびこ)」が監修したいちご商品が、2024年1月9日 (火)より登場!

いちごを存分に堪能できるアイスや中華まん、チルド飲料、スイーツなど18品が販売されます。

ローソン「ICHIBIKO(いちびこ)」コラボ第4弾

発売日:2024年1月9日(火)

販売店舗:全国のローソン店舗(「ローソンストア100」を除く)

ローソンに、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO(いちびこ)」監修のコラボ商品第4弾が登場。

今回のコラボレーションでは、スイーツ・調理パン・ベーカリーに加え、アイスや中華まん、チルド飲料、お菓子など全18品が販売されます。

いちごが旬の季節に、バラエティ豊かないちご商品を楽しめる期間限定フェアです☆

ICHIBIKO いちびこのいちごミルク 190g

価格:248円(税込)

パッケージに「ICHIBIKO(いちびこ)」のロゴが配された、冷たいいちごミルク。

やさしいミルクといちごの甘酸っぱさを楽しめます☆

Uchi Café×ICHIBIKO いちごミルクワッフルコーン

価格:300円(税込)

ミルクの白といちごピンクのコンビネーションが魅力的な2色アイスです!

いちごの甘みと香りが楽しめる“いちごアイス”と程よい甘さに仕立てた“ミルクアイス”の組み合わせを楽しめます。

ICHIBIKO いちごミルクまん

価格:180円(税込)

真っ白な生地の中から、ほっかほかの果肉入りいちごソースが出てくる、”あたたかいいちご”を楽しめる新感覚の中華まん。

いちごソースと一緒に入っているミルククリームがまろやかさなコクを加えています☆

調理パン&ベーカリー

赤と白のコンビネーションでいちごが楽しめるベーカリーやサンドイッチが続々登場!

甘酸っぱい味わいで、朝食や軽食にぴったりです。

ICHIBIKO 苺みるくフランス

価格:149円(税込)

フランスパンに苺ジャムと練乳をあわせた苺ミルククリームはさんだパン。

しっかりした食べごたえとやさしい苺の風味を楽しめます☆

※沖縄では価格・仕様が異なります

ICHIBIKO 苺メロンパン

価格:160円(税込)

ストロベリーチョコチップ入りのさっくりメロンパン!

中には真っ赤な苺ソースとホイップクリームが入っています。

※沖縄では価格・仕様が異なります

ICHIBIKO 苺カスタードデニッシュ

価格:149円(税込)

甘酸っぱい苺ジャムとカスタードクリームのコンビネーションが楽しめるデニッシュパンです。

※沖縄での販売はありません

ICHIBIKO うずまき苺ロールケーキ

価格:181円(税込)

ピンクの苺クリームをぐるぐる巻いた、見た目もかわいいロールケーキです☆

※沖縄での販売はありません

ICHIBIKO監修 苺&ホイップサンド

価格:462円(税込)

練乳ミルクソースを使った、王道の苺&ホイップサンド。

甘酸っぱいいちごと、さっぱりとしたホイップクリームのハーモニーを楽しめます。

ICHIBIKO監修 追い苺ホイップ&チーズ

価格:441円(税込)

カットした苺と苺ソース、いちご果肉入りホイップクリームをしっとりパン生地で挟んでいます。

スイーツ

コラボレーション第4弾となる今回は、ケーキ大福やカップショートケーキなど、和と洋のスイーツも。

Uchi Café×ICHIBIKO ホボクリム ‐ほぼほぼクリームのシュー(いちご)‐

価格:235円(税込)

ホワイトチョコクリームを使ったいちごホイップクリームが入りのいちごのホボクリム!

クリームをたっぷり味わいたい方におすすめの一品です。

Uchi Café×ICHIBIKO どらもっち 苺&ホワイトチョコ

価格:225円(税込)

もっちりとした生地の中に苺クリームとホワイトチョコクリームが入ったどら焼きです☆

Uchi Café×ICHIBIKO もちもち苺ケーキ大福(苺&ホワイトチョコ)

価格:289円(税込)

甘酸っぱい苺ソースと苺ムースを、もちもち食感の大福生地で包んだ和洋折衷スイーツ。

※沖縄での販売はありません

Uchi Café×ICHIBIKO 苺のカップショートケーキ(苺&ホワイトチョコ)

価格:311円(税込)

ふわふわ食感のスポンジに、ホワイトチョコムース、苺ソース、苺ホイップクリームがのったカップ入り苺のショートケーキ。

パフェ仕立てになっていて、贅沢なカフェタイムを楽しめます。

お菓子

甘酸っぱいいちご味のお菓子が登場!

いろいろないちごの味わいや食感を楽しめます。

チロルチョコ ICHIBIKOミルク

価格:1個 45円(税込)

ICHIBIKOカフェの人気ドリンク「いちびこミルク」の味わいをイメージしたチロルチョコ。

いちびこうさぎがチロルチョコをかついだレアパッケージも用意されています☆

※いちびこ店舗・オンラインでも1月15日(月)から数量限定で発売

ICHIBIKO ふぁふぁ いちごミルク味

価格:218円(税込)

ミルク風味の寒天ムースに甘酸っぱい寒天いちごゼリーをちりばめた、食感を楽しめるお菓子です!

※ナチュラルローソンでの販売はありません

ICHIBIKO マシュマロいちごミルクチョコ

価格:138円(税込)

ふわふわ食感のマシュマロに、いちごミルク味のチョコレートと甘酸っぱいいちごキャンディチップをコーティング!

ふわふわザクザクの食感を楽しめます。

※ナチュラルローソンでの販売はありません

ICHIBIKO いちごミルククランチチョコ

価格:138円(税込)

ホワイトチョコと甘酸っぱいフリーズドライの苺、苺風味チップをあわせたクランチチョコ。

さくさくとした食感を楽しめます。

※ナチュラルローソンでの販売はありません

ICHIBIKO でっかい!キャラメルコーンいちごミルク味

価格:138円(税込)

いちごミルク味の大きなキャラメルコーン!

甘酸っぱい苺の甘みとミルクのコクが特徴のお菓子です。

※ナチュラルローソンでの販売はありません

いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO(いちびこ)』が監修したアイスやパン、スイーツなどが登場。

「ICHIBIKO(いちびこ)」とのコラボのいちご商品は、全国のローソン店舗にて2024年1月9日(火)より発売です☆

